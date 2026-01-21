曹西平生前疑早布局遺產 低於行情賣房「全留給乾兒子」用心關鍵曝光

曹西平疑似將房產留給乾兒子。翻攝曹西平臉書

資深藝人曹西平於去年底離世，享年66歲。他生前未婚無子，與兄弟多年失和、不相往來，最親近的人反而是同住多年的乾兒子、無血緣關係的吳姓男子Jeremy。曹西平生前多次公開表態，遺產「一毛錢不留給姓曹」，名下所有財產都要留給乾兒子，足見雙方深厚情感。

三重河岸房產疑留乾兒子 在生前完成資產轉移

據《ETtoday新聞雲》報導，曹西平早已為遺產分配做好安排，據實價登錄與異動資料顯示，他生前居住的三重某社區大樓房產，權狀約48.4坪、附一車位，於2012年以1720萬元購入。該房屋在2023年11月時，已透過「關係人交易」方式，以1800萬元出售給一名吳姓自然人，並同步登記居住，研判該名買家正是乾兒子Jeremy。

曹西平已經分配好遺產。翻攝曹西平臉書

房市專家指出，該社區雖位於三重較偏地段，但坐落河岸第一排、樓層高、景觀條件佳，以2023年行情來看，成交單價應可達每坪45至50萬元。然而曹西平出售時的單價僅約37.6萬元，總價低於市場行情約450萬元。專家認為，這類「低於行情的關係人交易」，實質上就是常見的「贈與式買賣」，顯示曹西平有意在生前就完成資產轉移。

高源不動產估價師分析，採用買賣形式比直接贈與在稅務上更為有利，加上曹西平購屋時間早於2016年，適用舊制，並無房地合一稅壓力，並非刻意壓低價格避稅。此外，若成交價過低，反而可能影響Jeremy的貸款條件與未來出售時的稅負，因此維持接近平轉的價格，反而是最貼心、也最周全的安排，讓乾兒子在居住與財務規劃上都能更無後顧之憂。



