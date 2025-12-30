曹西平生前痛罵過「一輩子不會原諒！」三哥確定出席告別式

曹西平生前痛罵手足，「一輩子都不會原諒他們！」如今，他的三哥確定回台出席告別式。（圖／中時資料照）

資深藝人曹西平於29日晚間在三重住家中猝逝，享壽66歲。其乾兒子Jeremy發布聲明證實，已取得曹西平親屬「三哥」的同意，由他全權負責所有喪禮事務；而長年旅居國外的三哥也確定返台，送弟弟最後一程。隨著噩耗傳出，曹西平生前坎坷的身世，以及他與四位手足間的恩怨情仇，再度成為外界關注焦點。

曹西平獨攬家庭重任！怒砲4手足：一輩子不會原諒

曹西平曾在節目《醫師好辣》中分享，他出生於醫生世家，家中共有五兄弟，因排行老四而被尊稱為「四哥」。當年他不顧家人反對，毅然北上闖蕩演藝圈，在秀場全盛時期，日薪高達8至10萬元。當時他將所有收入寄回家，由母親代為投資大陸與美國房產，還和他說40歲就能提早退休，沒想到命運卻跟他開了個大玩笑。

母親因心臟病突然猝逝，導致家產財務陷入混亂。曹西平曾憤慨表示，母親離世後，5棟房子留下一堆債務，但其他兄弟卻沒人願意出面承擔，甚至誣衊他企圖侵占房產。但為了照顧生病的父親，曹西平當年毅然放棄美國綠卡與護照，不惜賣掉美國房產，獨自扛起照護重任與沉重的房貸負擔。他在節目中一度氣憤落淚，痛心直呼：「我這一輩子都不會原諒他們！」

家庭生活堪比八點檔！三哥確定返台出席告別式

最令曹西平痛心的是，在處理父親後事時，他意外發現父親櫃子裡堆滿了紅包，那是他歷年來給父親的生日與過年紅包，父親竟然一毛錢都沒花，全部原封不動地保存著。這種極致的孤寂與被辜負的孝心，讓他形容自己的家庭生活簡直比「八點檔」還要灑狗血。

曹西平離世消息傳出後，一度因手足失聯，傳出恐無家屬出面處理後事的疑慮。所幸乾兒子Jeremy及時發聲，強調已獲得「三哥」授權，將會妥善辦理告別式，此外，三哥確定返回台灣，出席告別式，盼送弟弟最後一程，屆時將引發外界關注。

