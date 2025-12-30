曹西平生前痛罵「一毛錢不留給姓曹」！她嘆被血緣推翻：兄弟可拿這比例

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人曹西平29日被證實在新北市三重住處離世，享年66歲。由於他生前長期與兄弟關係決裂，曾不只一次直言「一毛錢都不留給姓曹」，並表態希望把名下財產全數留給陪伴自己多年的乾兒子 Jeremy。不過，雙方並未完成法律上的收養程序，使得這名乾兒子在現行法規中並不具備繼承身分，也讓曹西平的遺產安排恐難完全依照其生前意願進行。對此，時代力量黨主席王婉諭感嘆，曹西平的最後選擇，恐怕仍可能在法律制度下被「血緣關係」所推翻。

廣告 廣告





曹西平生前痛罵「一毛錢都不留給姓曹」！她嘆最後被血緣推翻：兄弟可拿這比例

曹西平生前明確表示「遺產絕不交由任何姓曹的人處理」強調遺產一定全數交給乾兒子。（圖／民視資料照）









時代力量黨主席王婉諭發文表示，聽聞曹西平過世讓人感到遺憾，她提到自己從小看《龍虎綜藝王》長大，如今驟然離去，年僅66歲實在太早。更令人鼻酸的是，警方通知其兄長後遭婉拒處理後事，因法定程序需家屬授權，最終只能暫以「類無名屍」方式安置。她指出，曹西平一生未婚、沒有子女，父親晚年主要由他獨自照料，但家人卻不常露面，甚至在父母過世後迎來更多誤解與紛爭，讓他選擇與家族斷開。近年他返台，生活起居多由乾兒子照料，也曾明確表示遺產希望留給對他真正付出的那位「家人般的存在」。然而，依照《民法》，當一個人沒有配偶、子女、父母，兄弟姊妹便成為法定繼承人。即便立有遺囑，兄弟姊妹仍能主張「特留分」，領回應繼份的三分之一。換言之，即使曹西平有立遺囑，他的遺願仍可能被血緣親屬部分推翻。





曹西平生前痛罵「一毛錢都不留給姓曹」！她嘆最後被血緣推翻：兄弟可拿這比例

資深藝人曹西平乾兒子（紅圈）下午現身板橋一殯相驗。（圖／民視新聞）









此外，王婉諭也提到，在現行制度下，遺體亦屬遺產的一部分，即便逝者生前信任的是友人、伴侶、乾兒子，沒有法律關係就無法處理後事。她呼籲，社會應重新檢視「成年兄弟姊妹」是否還需要被強制保障特留分，尤其台灣已是全球少數仍規定「即使立了遺囑，也必須分一部分給兄弟姊妹」的國家。法務部日前也坦承制度落後，承諾將在明年啟動修法。王婉諭強調，修法刻不容緩，「不要再讓逝者的最後意願，被冰冷的血緣輕易覆蓋」。





曹西平生前痛罵「一毛錢都不留給姓曹」！她嘆最後被血緣推翻：兄弟可拿這比例

藝人曹西平29日被證實在新北市三重住處離世，享年66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）





事實上，曹西平生前曾透露，出身於醫生世家，家中五兄弟，他排行老四，年輕時不顧家族反對北上闖蕩，靠著秀場全盛時期的高收入，日薪可達8到10萬元。他將所有收入交由母親管理，母親甚至預估他40歲就能提前退休，不料命運卻急轉直下。母親因心臟病驟逝後，家中財務瞬間失序。曹西平憶述，家中五棟房產竟都背負沉重貸款，兄弟間不但沒有人願意協助處理，反而指控他圖謀房產，為了顧及身體欠安的父親，他放棄美國綠卡與護照，還變賣美國房產獨自扛下龐大支出。談到此事時，他曾在節目中情緒激動，稱「我這輩子都不會原諒他們」，也曾坦言，自己早已預立遺囑，明確表示「遺產絕不交由任何姓曹的人處理」強調遺產一定全數交給乾兒子。這段兄弟嫌隙從未真正修補，曹西平心中的傷口跨越20多年仍未癒合。









原文出處：曹西平生前痛罵「一毛錢都不留給姓曹」！她嘆最後被血緣推翻：兄弟可拿這比例

更多民視新聞報導

定居中國8個月…歐陽妮妮突回台「辦大事」！歐陽娜娜神隱原因曝

親哥冷回「1句」曹西平猝逝恐成無名屍！龍千玉出手聯繫後續曝光

出門必帶哨子！曹西平生前爆「背後秘密」心酸真相…粉全看哭

