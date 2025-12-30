曹西平生前痛罵「一毛錢不留給姓曹」！她嘆被血緣推翻：兄弟可拿這比例
娛樂中心／巫旻璇報導
藝人曹西平29日被證實在新北市三重住處離世，享年66歲。由於他生前長期與兄弟關係決裂，曾不只一次直言「一毛錢都不留給姓曹」，並表態希望把名下財產全數留給陪伴自己多年的乾兒子 Jeremy。不過，雙方並未完成法律上的收養程序，使得這名乾兒子在現行法規中並不具備繼承身分，也讓曹西平的遺產安排恐難完全依照其生前意願進行。對此，時代力量黨主席王婉諭感嘆，曹西平的最後選擇，恐怕仍可能在法律制度下被「血緣關係」所推翻。
曹西平生前明確表示「遺產絕不交由任何姓曹的人處理」強調遺產一定全數交給乾兒子。（圖／民視資料照）
時代力量黨主席王婉諭發文表示，聽聞曹西平過世讓人感到遺憾，她提到自己從小看《龍虎綜藝王》長大，如今驟然離去，年僅66歲實在太早。更令人鼻酸的是，警方通知其兄長後遭婉拒處理後事，因法定程序需家屬授權，最終只能暫以「類無名屍」方式安置。她指出，曹西平一生未婚、沒有子女，父親晚年主要由他獨自照料，但家人卻不常露面，甚至在父母過世後迎來更多誤解與紛爭，讓他選擇與家族斷開。近年他返台，生活起居多由乾兒子照料，也曾明確表示遺產希望留給對他真正付出的那位「家人般的存在」。然而，依照《民法》，當一個人沒有配偶、子女、父母，兄弟姊妹便成為法定繼承人。即便立有遺囑，兄弟姊妹仍能主張「特留分」，領回應繼份的三分之一。換言之，即使曹西平有立遺囑，他的遺願仍可能被血緣親屬部分推翻。
資深藝人曹西平乾兒子（紅圈）下午現身板橋一殯相驗。（圖／民視新聞）
此外，王婉諭也提到，在現行制度下，遺體亦屬遺產的一部分，即便逝者生前信任的是友人、伴侶、乾兒子，沒有法律關係就無法處理後事。她呼籲，社會應重新檢視「成年兄弟姊妹」是否還需要被強制保障特留分，尤其台灣已是全球少數仍規定「即使立了遺囑，也必須分一部分給兄弟姊妹」的國家。法務部日前也坦承制度落後，承諾將在明年啟動修法。王婉諭強調，修法刻不容緩，「不要再讓逝者的最後意願，被冰冷的血緣輕易覆蓋」。
藝人曹西平29日被證實在新北市三重住處離世，享年66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）
事實上，曹西平生前曾透露，出身於醫生世家，家中五兄弟，他排行老四，年輕時不顧家族反對北上闖蕩，靠著秀場全盛時期的高收入，日薪可達8到10萬元。他將所有收入交由母親管理，母親甚至預估他40歲就能提前退休，不料命運卻急轉直下。母親因心臟病驟逝後，家中財務瞬間失序。曹西平憶述，家中五棟房產竟都背負沉重貸款，兄弟間不但沒有人願意協助處理，反而指控他圖謀房產，為了顧及身體欠安的父親，他放棄美國綠卡與護照，還變賣美國房產獨自扛下龐大支出。談到此事時，他曾在節目中情緒激動，稱「我這輩子都不會原諒他們」，也曾坦言，自己早已預立遺囑，明確表示「遺產絕不交由任何姓曹的人處理」強調遺產一定全數交給乾兒子。這段兄弟嫌隙從未真正修補，曹西平心中的傷口跨越20多年仍未癒合。
定居中國8個月…歐陽妮妮突回台「辦大事」！歐陽娜娜神隱原因曝
親哥冷回「1句」曹西平猝逝恐成無名屍！龍千玉出手聯繫後續曝光
出門必帶哨子！曹西平生前爆「背後秘密」心酸真相…粉全看哭
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 7 小時前 ・ 8
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 19
曹西平哥哥首發聲！ 人趕回台灣⋯聲明只要求2點
曹西平30日傳出猝逝，乾兒子Jeremy一早證實此事，乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。晚間曹西平的哥哥曹南平首度發聲。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 69
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 32
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 6 小時前 ・ 24
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 14 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 11
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
