曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨。而他生前敢怒敢言的形象，深植觀眾心中，但也因此與部分藝人產生過摩擦，包括與昔日好友包偉銘的心結及與潘若迪「紙紮錄影帶」事件。

曹西平生前與包偉銘、潘若迪鬧翻。（圖／翻攝自包偉銘、曹西平、潘若迪臉書）

曾西平1989年曾與包偉銘一同主持過節目《來電五十》，但卻傳出兩人不合的消息，事後曾西平坦言，自己對包偉銘確實有不滿。據悉，除對方結婚時僅以臉書告知自己，讓他覺得不被尊重外，當他生活遇到困難在台中擺攤賣可麗餅時，包偉銘也沒有伸出援手，甚至包偉銘曾公開證實龍千玉老公是曹南平，以上種種都讓曹西平心生不滿，從此結下樑子，當時曹西平還要求包偉銘不可對外自稱是他朋友。

而某次錄影時，曹西平與包偉銘同台，曹西平當場質問對方，為何沒有出席自己的演唱會，當時包偉銘的妻子劉依純出面緩頰，解釋當時人剛好在國外，曹西平則立刻反擊：「小S也在國外，但有送花籃。」現場氣氛相當尷尬，但曹西平事後受訪時表示，自己早已放下，希望外界不要再多加追問。

至於與潘若迪間的心結，曹西平曾在節目《康熙來了》透露，自己曾在20多年前借給潘若迪《六燈獎》錄影帶，但至今仍未歸還，對此，潘若迪表示，不知道此事，最後直接拿出「紙紮錄影帶」還給曹西平，讓他當場爆氣，最後更在臉書怒罵對方，「你為什麼說要燒紙紮錄影帶跟房子給我？你燒給你自己嘛，你為什麼要詛咒我呢？你可以詛咒一個在演藝圈30年的唱跳始祖嗎？」更怒嗆潘若迪只是小舞者，兩人從此鬧翻。





