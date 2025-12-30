曹西平生前與兄弟全決裂「哥哥拒絕處理後事」 財產只留給乾兒子：絕不讓姓曹的碰

資深藝人曹西平29日於新北市三重住處離世，享壽66歲。消息曝光後，外界除了震驚不捨，也關注他生前長期背負的家庭糾葛，以及早已規劃好的遺囑安排。

回顧曹西平的人生，他出生於台中醫生世家，父親是當地泌尿科名醫，家中排行老四，上有三位哥哥、下有一位弟弟。年輕時，他以《野性的青春》走紅歌壇，後來轉戰綜藝圈，成為節目熟面孔，收入全數交由母親打理。

然而，母親過世後，家庭狀況急轉直下。曹西平曾透露，他在母親離開後才發現，家中多棟房產早已全數抵押，分別背負高額貸款，利息一度高達12%。在其他手足不願出面處理的情況下，他獨自承擔每月14萬9千元的還款壓力，為了還債只能接下各種工作，「我就是要錢，我就是要付這些東西。」

廣告 廣告

更讓他難以釋懷的是，父親晚年看病、住院到病危時，幾乎都是由他自己一人處理，急診室裡反覆面臨是否急救的抉擇，也只有他獨自承擔。父親後事結束後，等到的不是感謝，而是來自手足的質疑與指控，甚至被誣賴侵占產權、爭奪遺產，這成為他與兄弟正式決裂的關鍵。

曹西平跟親兄弟感情不佳，晚年都與乾兒子生活在一起。（圖片來源：臉書 曹西平的粉絲愛團）

2002年兄弟鬩牆爆發後，加上雙親相繼離世，曹西平一度離開演藝圈，2005年獨自前往泰國生活，直到2010年才決定回到台灣。由於終身未婚、沒有子女，曹西平很早便開始思考身後事，曾多次公開表態遺產「絕不讓姓曹的人碰」，並已預立遺囑，決定將名下財產交由長期照顧他生活起居的乾兒子JEREMY繼承。他強調，真正陪伴他、在生病與低潮時照顧他的人，並非血親，反而是這位沒有血緣的家人。

不過，依我國法律規定，單身且無子女者，其兄弟姊妹仍屬法定繼承人，依法享有「特留分」。曹西平生前曾在節目中諮詢律師，若遺囑中具體載明繼承人曾有「重大侮辱或虐待」情事，依法可剝奪其繼承權，屆時連特留分也無法主張。這份遺囑是否能完全實現他的心願，仍有待後續法律程序釐清。

據悉，曹西平28日凌晨還曾更新臉書，然而同住的乾兒子29日晚間下班到家，就發現他倒臥在地板上。乾兒子雖然立刻報案，但因為曹西平明顯已死亡多時，當下忍痛決定放棄急救。警方雖聯絡上他的兄長，但由於家屬表明不願處理後事，目前先將遺體送往殯儀館冰存。

延伸閱讀

66歲曹西平家中猝逝！1天前才發文「誰躲得過」 乾兒子回家驚見已屍僵

坐路邊吃便當拉客！昔日大明星真實面貌曝 曹西平洩心聲：別用異樣眼光看我