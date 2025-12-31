曹西平生前遺作曝光！黃明志悲慟證實：大哥來不及唱了

黃明志透露，曹西平生前曾邀他寫歌，如今卻無法等到本人親自來唱，成為遺憾。（圖／FB@曹西平粉絲團、吳松翰攝）

藝人曹西平29日晚間於睡夢中辭世，享壽66歲，帶給演藝圈無限悲嘆與不捨。曾和多位藝人合作出神曲的大馬鬼才歌手黃明志，也透露原本要和曹西平合作的企劃，親自替對方寫一首名為〈醜八怪〉的歌，如今卻無法實現，讓他惋惜不已。

黃明志今（31日）透過社群平台限動發出黑底白字文並標註曹西平的帳號，悲慟說道「＠dennytalktalk大哥，沒想到你離開地那麼突然...你要我幫你寫的〈醜八怪〉來不及唱了，REST IN PEACE 一路好走」。意外透露兩人早有合作歌曲作品的計畫，而且還是曹西平主動邀請黃明志寫歌。如今，隨著曹西平離世，這首歌恐怕無法問世。

黃明志透過IG限動哀悼曹西平。（圖／IG@namewee）

現年42歲黃明志，過去和多位歌手合作過歌曲或MV，像是王彩樺、吳宗憲、黃秋生、澎恰恰、羅百吉、蕭敬騰、大支、陶晶瑩等等。作品嚷嚷上口，總是獲得大眾好評。

不過，黃明志在今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，且身上被查出多項毒品，形象一夕全毀。但歷經長達2個月的偵查結果之後，因查無直接證據，以及黃明志體內毒品檢驗陽轉陰，最終獲得大馬當局無罪釋放。由於整個案件和偵辦過程疑點重重，成為外界一大謎團。

