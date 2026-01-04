曹西平生前遺願落空？律師揭「乾兒子拿不到遺產」：恐歸國庫

曹西平乾兒子恐無法繼承遺產。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享年66歲，由於他生前未婚、膝下無子女，又與曹家兄弟鬧翻，晚年皆由乾兒子Jeremy陪伴在身旁，曾公開表示要將遺產留給乾兒子，但親人仍保有「特留分」的保障。近日資深媒體人許聖梅邀請律師梁家瑜上節目，討論曹西平遺產繼承問題，並表示若是哥哥們皆放棄繼承，最後恐變成歸於國庫的場面。

律師梁家瑜在節目中提到，曾推測曹西平有立下遺囑，但目前尚未公開，一切都仍有變數，且兄弟們確實可以繼承曹西平的財產，「因為在法律上有兩個概念， 一個叫應繼分，另外一個是特留分，應繼分就是今天過世之後，你的繼承人有誰就會按照順位，首先是配偶與直系血親卑親屬，其次為父母，再來才是兄弟姊妹，最後則是祖父母。」

許聖梅邀請律師梁家瑜上節目討論曹西平遺產問題。（圖／翻攝自YouTube @哏傳媒）

梁家瑜指出，若所有法定繼承人皆拋棄繼承，或在遺囑中爭奪他人繼承權，且沒有其他繼承人提出異議，因該人本身並無繼承權，便無須討論特留分問題。她也說明，即使曹西平在遺囑中表明要將遺產全數留給乾兒子，在法律上仍不具繼承效力，因乾兒子並非法定繼承人，僅能視為「遺贈」，而遺贈的前提是不得侵害所有繼承人的特留分。

梁家瑜近一步解釋，曹西平若沒有設立遺囑，遺產繼承人就會是其手足，而特留分存在的原因是，「法律在立遺囑人的自由意識下，與應繼承人要保障的生活下，取得中間的一個平衡。」許聖梅也提到，即便手足都放棄財產，乾兒子也恐怕拿不到遺產，對此，梁家瑜也解釋：「他其實不是法律上的直系親卑親屬，所以他也不能夠有繼承權，到最後就會變成是歸於國庫」。



