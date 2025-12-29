曹西平生前鬧翻兄弟！曾立遺囑：遺產全給「他」

娛樂中心／李明融報導

資深藝人曹西平於2025年末傳出在家中猝逝的消息，享壽66歲。這名橫跨演藝圈40年的「動感歌星」，晚年生活特立獨行，但也因與親兄弟長期失和，其遺產的去向意外引發社會關注。曹西平生前曾在節目中含淚控訴，自己與曹家人早已形同陌路，更曾決絕表示「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」。

曹西平曾在節目痛批，父親生前的所有事情都他一人扛下。（圖／翻攝曹西平臉書）曹西平曾在《震震有詞》中揭露一段令人鼻酸的家醜。他回憶當年父親名下的5棟房產其實全是負債，在利息高達12%的年代，他每月需獨自背負14萬9千元的沉重貸款。然而，當時其他手足不僅不聞不問，甚至在父親病危急診時，也僅剩他一人在現場與醫生進行生死抉擇。曹西平哽咽表示，他在父親後事處理完畢後，不僅沒得到手足的一聲感謝，反而被誣陷「侵占產權」、「爭奪遺產」，這讓他徹底心碎。主持人謝震武律師當時深感不捨，曾主動表態「大家認識這麼久，如果有需要，我幫你處理這些（法律）事情」。

曹西平早講清楚，死後遺產絕對不給曹家琪他人處理。（圖／翻攝曹西平臉書）

由於曹西平終生未婚、膝下無子，他在生前便積極規劃身後事。他曾公開表示，多年以來早就和曹家其他人沒有往來，因此若離世，他的遺產絕對不給任何姓曹的人處理，他說「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。然而，根據我國法律繼承順位，單身者的兄弟姊妹為法定繼承人，享有「特留分」保障。針對曹西平不願手足瓜分遺產的心願，律師團曾在節目中給予關鍵建議「只要在遺囑中具體載明繼承人曾有「重大侮辱或虐待」之情事，被繼承人便能依法剝奪其繼承權，屆時對方連特留分都拿不到」。隨著曹西平的人生大戲落幕，這份帶著憤怒與感激的遺囑是否能如願達成他的最後遺願，守護他留給乾兒子的最後溫柔，也成為外界關注的焦點。

