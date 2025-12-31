曹西平生前「真心換絕情」掀家醜內幕 兄弟失和害圓形禿

曹西平口中的家醜，顯得既深且複雜。（翻攝網路）

曹西平29日猝逝，曹家失和再被提及，雖然他的三哥說「兄弟一場，情分與關心始終都在。」只是根據曹西平在2017年「真心換絕情」「一輩子都不會原諒他們」的說法，顯然頗有落差。

節目《開運鑑定團》中，曹西平直言家醜是他心中永遠的痛，兄弟造成他極大的陰影，怒批：「我這一輩子都不會原諒他們，因為我今天過這樣的日子都拜你們所賜。」

曹西平形容家庭在曹媽媽過世後因為爭產一夕變調，加上原本自己的血汗錢拿給媽媽打理，到頭來卻雙手空空，「媽媽的葬禮更好笑，有人從國外回來竟然不願意上台，他說『我討厭大哥，不要跟他站在一起』，這個理由能接受嗎？五個人就有兩個人沒站上去。」

最讓曹西平痛心的是，曹爸爸過世時，兄弟們竟沒有一個人回來，「不知道爸爸造了什麼孽，要這樣對待他？沒有一個人照顧，我去求他們，你人不來錢要來，但一個人不順孝可以找很多理由。」

曹西平難以釋懷兄弟們的糾葛，感嘆說：「我本來應該更年輕、更快樂，我是一個愛表演的人，我怎麼會弄到圓形禿，我以前是一個躺下去就睡著的人，現在都要躺很久，造成我金錢的恐慌。你們答應我的事都跳票，你們最起碼要對得起你的爸爸媽媽。」

