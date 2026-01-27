曹西平生前「自律卻孤獨」！董至成洩私下交情 喊話：在天堂做帥氣歌手

記者徐珮華／台北報導

曹西平（四哥）上月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy（小俊）今（27）日為他舉辦追思會，眾多親友與粉絲到場送別。稍早儀式結束，董至成現身受訪，也分享兩人私下相處點滴。

董至成分享與曹西平私下互動。（圖／記者趙于瑩攝影）

董至成表示，曹西平出道以來一直相當愛漂亮，就連最後的追思演唱會，也呈現他過去在舞台上光鮮亮麗的一面。儘管曹西平生前不喜歡打擾他人、為別人帶來困擾，但大家這次都是發自內心陪伴他走完人生最後一程。

董至成坦言曹西平性格使然，並沒有太多真正親近的朋友。至於兩人私下交情，則是對方曾邀請他到家中用餐，「那天晚上炒了一個飯，我以為還有其他東西，他說沒有了。就是這一餐的緣分，我發現他最後在做的是很自律、很孤獨，也讓自己快樂的事情。」

曹西平告別式吸引眾多親友、粉絲到場。（圖／記者趙于瑩攝影）

董至成表示曹西平生前不過度追求名牌與名利，這樣的人生觀值得大家學習。面對曹西平驟然離世，他也學會珍惜並活在當下，最後喊話：「曹大哥，祝你一路好走，在天堂做最帥氣、最野性奔放、最熱情的、永遠的唱跳歌手、帥氣的偶像歌手。四哥，一路好走。」

