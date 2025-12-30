曹西平生前4兄弟鬧翻！驚人內幕曝光 昔立遺囑把遺產全給「他」

娛樂中心／陳慈鈴報導

資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還再發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。

曹西平生前與家中兄弟鬧翻。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平於1959年出生於台中的一個醫生世家，父親是當地的泌尿科名醫，家中診所的後方就是當年著名的聯美歌廳，曹媽媽性格豪爽，還煮得一手好菜，許多藝人都曾到過曹家吃飯，包括免費看病。他的家中還有3個哥哥及1個弟弟。曹西平於1982年以《野性的青春》在歌壇打響名號。後來跨足綜藝界，曾是華視《龍虎綜藝王》的班底，並主持過凱亞綜合台的深夜節目《辣妹總動員》。曹西平很孝順，收入全都讓母親管理，但家中卻因為曹媽媽的離開而變調：「媽走了以後，我才發現，怎麼每一棟房子都有抵押，這個450萬、這個550萬…」。

廣告 廣告

曹西平當時自己面對龐大利息債務，曾一度落魄到不得不為五斗米折腰，「很多人在某些台看到我主持一些很清涼的東西，還會酸我！」但當時的他沒有選擇，「我就是要錢，我就是要付這些東西。」而更讓他難過的是，親兄弟棄養老父親，儘管時隔年，他坦言白「我還是不太能接受，怎麼可以對父親做這種事」。

曹西平還加以批評，「這麼多孩子們卻養不了ㄧ個老媽媽，還要遺棄她放在養老院裡面（久而久之就不來付錢了），人也不見了錢也不繳了，剛進來還會演演戲來看看妳到最後人消失了，這就是惡意遺棄的不孝子不孝女，這種事情每天都在上演不要奇怪，有良心的人不多了有孝心的人更是少了，可憐的媽媽辛苦ㄧ輩子，一生犧牲奉獻都給了孩子們，到最後又得了什麼？真的不值得犧牲太多了」、「連人走了最後ㄧ程都不願意來送行，這還有天理嗎？」

曹西平曾立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子（JEREMY）」。（圖／翻攝自臉書）

曹西平於2002年爆發兄弟鬩牆後，又面對了雙親撒手人寰，放棄演藝工作，2005年隻身前往泰國，直到2010年在病重友人的當頭棒喝下才決定回歸演藝圈。2016年2月12日在華山藝文中心舉辦個人首場，也是最後一場演唱會《35年的故事-曹西平見面會》。平時經常於臉書發文抒發心情，與網友互動頻繁。

曹西平一生未娶，沒有子女，生前就安排好了身後事。過去曾公開表示，他的遺產絕對不給任何姓曹的人處理，並決定先立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子（JEREMY）」。但依照台灣《民法》規定，曹西平的兄弟姊妹為法定繼承人，享有「特留分」保障。對於曹西平的遺願，有律師就曾說明，只要在遺囑中具體載明繼承人曾有「重大侮辱或虐待」之情事，被繼承人便能依法剝奪其繼承權，到時候對方連特留分都拿不到。如今曹西平走了，遺囑是否能夠如他所願，也成了外界關注的焦點。

更多三立新聞網報導

曹西平猝逝「最後警世曝光」！網灌爆臉書淚喊：快起來罵醜八怪

不只大S離開了！2025年「4星殞落」震驚演藝圈 他年僅41歲

突曝演藝圈大嘴巴還真不少 曹西平不忍吐1事：扯爆了

起底王力宏家族！一家子全是學霸 三代人不只台大、政大、清大

