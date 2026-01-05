曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲。消息曝光後震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，懷疑可能與猝逝有關。
Jeremy表示，當晚返家發現曹西平倒臥在房內電腦桌旁，已無生命跡象，警消到場後確認明顯死亡，最終忍痛放棄急救。他也在臉書發文安撫外界：「四哥是睡著走的，無病無痛。」盼外界不要過度揣測。
全台588萬成人高血壓，近3成不自知
根據國健署統計，國內18歲以上高血壓患者高達588萬人，且人數隨年齡增加而上升，但20歲以上民眾中，近3成不知道自己患有高血壓。高血壓也被稱為「沉默的殺手」，早期幾乎沒有明顯症狀，不少人往往是在出現腦中風、心肌梗塞等重大併發症後，才驚覺血壓早已失控。
減重專科醫師陳威龍指出，約9成高血壓與生活型態、飲食習慣有關，換句話說，大多數人的高血壓，其實是可以透過飲食、運動和體重管理來改善。
他強調，高血壓不只是血壓數字的問題，而是整體代謝失衡的結果，特別是腹部肥胖、胰島素阻抗、血脂異常與血糖過高者，更容易合併高血壓，心血管疾病風險也隨之升高。
延伸閱讀：
「不吃藥也能逆轉高血壓」！營養師激推5種必吃食物：超商、自助餐也能這樣吃
減少5~10％體重，血壓明顯下降
陳威龍分享，減重本身就是有效的降血壓治療方式，研究顯示，只要減少5～10％體重，就可能讓血壓明顯下降，原因在於內臟脂肪減少後，胰島素敏感度改善、血管發炎降低，血管擴張與收縮功能也更正常。
他提醒，許多人誤以為「沒頭暈、沒胸悶就沒事」。事實上，多數高血壓患者毫無症狀，一旦情緒波動或壓力過大，血壓瞬間飆高，就可能釀成致命後果。
在飲食上，陳威龍建議掌握「種類與比例」兩大原則：
●多選原型食物
●少吃加工品
●依循211餐盤：蔬菜、蛋白質、澱粉比例為2：1：1
●減少精緻澱粉與高糖、高鹽食物，每周限制1至2次
●選擇富含鉀離子的食物，如小黃瓜、深綠色蔬菜來幫助血壓平衡
每年至少一次722原則量血壓
另外，為避免血壓測量的結果不正確，國健署與台灣高血壓學會建議民眾一年至少一次遵循「722原則」在家量血壓，測得的血壓值可以較貼近實際值：
7天：連續7天量血壓
2個時間點：早上起床後、晚上睡覺前各量一次
2次：每次量2次，取其平均值
而理想血壓應低於120/80毫米汞柱，超過140/90即屬高血壓，介於其中則為高血壓前期，更應及早介入。
陳威龍也提醒，民眾應建立規律運動習慣，每週累積150分鐘中等強度運動，但高血壓患者應先與醫師討論運動方式；以及做好睡眠與壓力管理，避免交感神經長期亢奮。
他強調，高血壓不是「突然發生」，而是長期生活習慣累積的結果。與其只在意數值，不如從現在開始改善飲食、運動與體重管理，讓身體回到真正健康的平衡狀態，才能避免悲劇重演。
