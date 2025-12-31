曹西平疑因高血壓猝逝 醫示警7件事「不可吸菸」最關鍵

資深藝人曹西平29日深夜在家中離世，被發現倒臥在電腦桌旁，其乾兒子Jeremy隨後證實死訊，並透露曹西平有時會趴在電腦桌上休息，且生前有高血壓狀況，懷疑可能就是猝逝原因。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，心臟相關問題是導致猝死的第一大原因，包括心律不整、心肌梗塞、主動剝離等都有可能發生。

資深藝人曹西平29日深夜在家中離世，乾兒子Jeremy透露生前有高血壓狀況。 (圖/曹西平的粉絲愛團)

洪惠風表示，目前只知道曹西平是在家中突然過世，而發生猝死原因多元，包括心臟疾病、中風、感染症等原因，其中多數猝死病因都與心臟相關疾病有關。根據國際研究，超過半數病人在突發心肌梗塞等心臟病事件之前，並無胸悶、胸痛等明顯症狀，但這類心臟疾病可以預防。

民眾應重視高血壓、高血糖、高血脂等三高控制，洪惠風強調，「不能因為沒症狀，就不管三高」。他提醒三高族7件事，包括特別留意保暖，平時要多量血壓，早晚至少要量一次，也要掌握自身血糖、膽固醇、血脂等數值，並調整飲食加以控管。

心臟相關問題是導致猝死的第一大原因，包括心律不整、心肌梗塞、主動剝離等都有可能發生。 （示意圖／Pixabay）

同時要規律運動、注意體重，且「絕對不能抽菸」，才能遠離心臟相關疾病。除三高之外，有些民眾因鉀離子不正常，或先天性心臟問題，導致心律不整，心臟收縮、舒張時間不正常，也有可能釀成猝死。

66歲曹西平曾因身體狀況不佳淡出演藝圈，也曾在節目上自述身體癱軟倒地3天，但並沒有明確病史。洪惠風表示，高血壓、膽固醇、血糖等數值是個人隱私，外人難以得知，也難判斷什麼原因導致藝人猝死，但若要預防不幸，建議民眾可從前述日常三高控制方式著手。

