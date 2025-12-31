曹西平疑因高血壓猝逝！醫：真會害猝死、中風 「1類人」最慘

記者施春美／台北報導

66歲藝人曹西平29日猝逝，引發外界關注，其乾兒子透露，曹西平在睡夢中離世，並透露曹西平生前有高血壓，疑似因此猝逝。心臟科醫師劉中平表示，高血壓會引發腦出血和主動脈剝離，均相當致命，因此，民眾若確診高血壓，應依醫囑服藥，「不就醫服藥者真的會腦中風、主動脈剝離而猝逝。」

曹西平的乾兒子Jeremy向警方透露，曹西平生前有高血壓狀況，但沒去就醫，因此懷疑是致命死因。中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，接受《三立新聞網》採訪時表示，高血壓確實有猝死的危險，高血壓會引發腦出血和主動脈剝離，均相當致命。

廣告 廣告

高血壓嚴重危害健康。劉中平曾在其臉書表示，高血壓、洗腎患者、抽菸者的大動脈等血管常出現明顯鈣化。血管粥狀硬化的病變過程，會有異常的發炎和增厚，造成細胞死亡和組織間質堆積，導致一些礦物質沉積在血管壁上，稱之為鈣化現象。

高血壓超傷主動脈 害腦中風、主動脈剝離

劉中平表示，醫界過去認為，這是老化現象所致，但現在發現主動脈鈣化與心臟疾病有關。研究顯示，X光片上有主動脈鈣化的人會增加2成以上的心臟病及死亡風險。因為機轉類似，主動脈發生鈣化，心臟上面的冠狀動脈也容易有鈣化，未來就會產生心臟缺氧和心絞痛。

此外，主動脈的鈣化斑塊若剝落，可能流入頸動脈，阻塞腦循環，造成腦中風！因此，民眾務必關注自身的血壓等健康狀況。

至於曹西平生前有高血壓卻未就醫，劉中平表示，民眾若不想腦中風，就應控制血壓。高血壓是造成腦中風最重要的危險因素，腦中風者6成以上有高血壓。就算即使是最輕度的高血壓，血壓只要超過130/80毫米汞柱，腦中風危險就上升10 %以上，更不用說大部分沒控制血壓的人都超過了150毫米汞柱。

更多三立新聞網報導

曹西平家中猝逝！醫嘆「3種人」最易孤獨死：外表開朗也中

獨家／66歲曹西平猝逝！醫揭「1族群」超高危：須送ICU搶命

94歲嬤超猛！「孫子1句話」讓她7年走遍63國家公園：人人做得到

獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意

