曹西平疑因「一隱疾」過世 乾兒子：沒特別就醫

曹西平乾兒子透露，四哥有高血壓，但沒特別就醫，懷疑因此猝逝。取自當事人臉書



資深藝人曹西平（四哥）前天（12/29）傳出在新北市三重住處過世，演藝圈紛紛哀悼。他的乾兒子Jeremy透露，曹西平是在睡夢中離世，還提到他生前有高血壓卻未就醫，懷疑可能因此猝逝。

據《三立新聞》報導，Jeremy向警方表示，曹西平有高血壓病史，但沒有特別前往醫院求診，懷疑是猝逝的主因。曹西平平常就有趴在桌上小憩的習慣，「四哥是睡著走的，無病無痛」，不願四哥接受解剖相驗，也希望大家不要太過擔心曹西平臨終前的狀況。

這起憾事發生在29日晚間10時許，Jeremy剛從日本返台，一進門卻發現曹西平倒臥在房間電腦桌附近的地板上，全身僵硬且出現屍斑。Jeremy不捨地說，29日凌晨兩人還有聯絡，才短短幾個小時就天人永隔，讓他難以接受。

