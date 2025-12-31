曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫

曹西平29日驚傳猝逝，消息震驚演藝圈。（翻攝網路）

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。

Jeremy表示，29日晚間約10時返家時，發現曹西平倒臥在房間電腦桌旁的地板上，隨即報警求助。據《三立新聞》報導，曹西平習慣趴睡在電腦桌上，Jeremy於29日凌晨仍曾與他聯繫，之後便無法取得聯絡，直到當晚自日本返台，才發現憾事已發生。

此外，Jeremy向警方透露，曹西平生前有高血壓情形，相關狀況也被列為可能的致命因素之一；他也在臉書發文表示：「四哥是睡著走的，無病無痛。」

曹西平的臉書於30日發布正式聲明，指出後續喪禮相關事宜，將全權交由Jeremy負責統籌並對外聯繫；人在國外的三哥，也將親自返台出席告別式。

