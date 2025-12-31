曹西平疑高血壓猝逝！乾兒子哀慟 三哥返台「兄弟情都在」

台北市 / 綜合報導

藝人曹西平猝逝揮別了藝界人生，事發突然讓演藝圈許多好友，同感震驚悲痛，和他情同父子的乾兒子透露，曹西平是在睡夢中離世，由於生前有高血壓，但沒有就醫，也有可能是這原因猝逝！目前由乾兒子全權處理後事，曹西平生前曾公開痛批，兄長棄養父親，他的三哥則發出聲明表示，兄弟一場，情分關係始終都在，目前從國外趕回台灣，要送曹西平最後一程！

已故藝人曹西平說：「唱唱唱，我們一起唱，忘掉煩惱和憂傷。」放下了煩惱解脫了憂傷，藝人曹西平在睡夢中，告別了66年的悲歡人生，會先處理好後事。記者VS.已故藝人曹西平乾兒子說：「(爸爸之前有交代過什麼話)，先好好處理後事。」

昨(30)日下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，與曹西平情同父子的乾兒子也現身，透露是在29號晚上10點多到曹西平新北三重家中，發現他倒臥在房間電腦桌旁的地板，趕緊報案求助，由於他生前有高血壓但沒有就醫，推測可能這原因猝逝，已故藝人曹西平說：「每一個夜晚，每一次分手。」

根據平面媒體報導，起初傳出曹西平家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這一層關係，才將曹西平的後事交給乾兒子處理，不過警方指出由於乾兒子不是血親，還是要司法相驗才能發還遺體。

已故藝人曹西平說：「爸爸是個軍人，從眷村搬來搬去，把我們五個孩子養大，到頭來是這個待遇嗎？」曹西平曾經淚訴痛批兄弟棄養老父親，公開和兄弟決裂，在曹西平猝然離世後，他的三哥曹南平發出聲明，事發時人在國外已儘速返台，會一同妥善處理後事，兄弟一場情分與關心始終都在，弟弟並非無人照料，會照弟弟的意願與程序，讓他平靜有尊嚴地走完最後一程。

已故藝人曹西平說：「聲聲多珍重，難過心頭湧。」關於曹西平身後遺產，法界人士指出即使遺囑寫明，遺產不給兄弟，但兄弟還是可以領取特留分，乾兒子恐怕很難獨自繼承，遺囑的有效性更是至關重要。

律師劉韋廷說：「就算遺囑是有效的，如果兄弟來訴訟乾兒子，要求拿到民法保障兄弟的特留分，乾兒子沒辦法拿到全部遺產。」家人表示會一同送曹西平最後一段路，盼恩怨已落幕，愛恨已入土。

