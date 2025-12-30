曹西平病逝！猝死7大症狀一次看 醫：最恐怖是「無症狀」很多人都中

資深藝人曹西平驚傳猝逝消息，享壽66歲。家醫科醫師陳欣湄過去曾列出猝死前可能出現的7種徵兆，但她也提醒，最可怕的其實是無症狀的突發性猝死，呼籲民眾若出現任何不適應立即就醫。

昨日深夜10時許，新北市消防局三重分隊接獲曹西平乾兒子報案。據了解，乾兒子在29日凌晨2點多曾與曹西平通話，晚上10點多回家時卻發現曹西平倒臥家中地板。消防人員抵達曹西平位於三重的住處時，他已無生命跡象，遺體出現明顯屍斑與僵硬情形。曹西平的乾兒子在場忍痛表示放棄急救。

廣告 廣告

陳欣湄指出過去受訪表示，許多人在猝死前會出現「不知原因的不舒服」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子影響下。她強調，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫，這才是救命的不二法門。

陳欣湄列舉的7種猝死前可能發生的徵兆包括：心臟病發病前頭、頸、背部大量出汗；臉色發黑、發白需慎防肺栓塞；經常出現眼前發黑會誘發心肌梗塞；劇烈頭痛代表腦部血管出問題；身體不明原因疼痛是心肌梗塞缺血警訊；胸部頻繁疼痛恐是心血管中斑塊堆積；以及無症狀。

醫師提醒，突發性猝死是最恐怖的。若在那之前身體有些微狀況，不要因此輕忽，有任何不適一定要前往醫院就醫。 （示意圖／Pixabay）

她特別提醒，其實很多人會發生「無症狀」的情況，這種突發性猝死是最恐怖的。若在那之前身體有些微狀況，不要因此輕忽，有任何不適一定要前往醫院就醫。

近日有急診科醫師發文透露，天氣變冷後急救室一天就有好幾個OHCA病例。其中一名男子原本只是稱吃不下，怎料後來突然倒地、叫都叫不醒。

面對即將轉冷的天氣，北市衛生局提醒民眾注意低溫保健6要點:低溫或外出時一定要做好保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端;避免大吃大喝、情緒起伏太大及飯後或喝酒後立即泡澡;規律運動以溫和漸進方式慢慢暖身，但最好避開酷寒與早晚的高風險時段;妥善控制病情、規律服藥;外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥;一旦發生疑似中風或心肌梗塞的急性發作時，須牢記保命兩要訣「搶時間」、「打119正確就醫」。

延伸閱讀

世新大學穩坐雙北私校註冊率之冠！教育成果、辦學特色備受推崇

影/乾兒驚見曹西平倒臥房間 救護車趕往現場畫面曝

影/對峙畫面曝光！陸海警艦艇摘下炮衣 閩南語喊話我海巡官兵