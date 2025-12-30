曹西平病逝！西門町店5年鄰居憶他「常跟路人閒聊」嘆：這樣走是幸福的

娛樂中心／蔡佩伶報導

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。曹西平生前曾跟乾兒子合資，在台北西門町以及台中都各開設一間耳環店，其中西門町店面鄰居受訪時也憶起曹西平為人親切，不忍感嘆他常跟路人聊天。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，吳老闆的西服店就位於曹西平耳環店的隔壁，如今也當鄰居5年，他表示曹西平每次開店都會跟他打招呼，平常則會跟路人在店門口前聊天，至於曹西平耳環店生意如何，吳老闆指出假日會有許多年輕客人光顧，經營5年時間早已步上軌道。

吳老闆透露早上已從相關報導得知曹西平死訊，不過他認為「這樣走是幸福的」，吳老闆向《NOWNEWS今日新聞》表示，沒有病痛是一件難求的事情，直言如果生病臥床八年、十年時間，「這樣不是很累嗎？」，因此才會認為曹西平這樣走是好的。

其實，曹西平生前與家人關係疏離，胞兄最初拒絕出面處理後事，乾兒子Jeremy因此在社群平台發文懇求家屬協助，如今「前嫂嫂」龍千玉也出面聯繫到三哥曹南平，證實會將曹西平後事授權給乾兒子Jeremy處理，呼籲粉絲不用擔心。

資深藝人曹西平驟逝。（圖／翻攝自臉書）

