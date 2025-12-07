曹西平真的封麥？ 最近愛上做麵食

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平已經好一段時間，常會在臉書分享親自下廚的美味料理，現在，他頭號粉絲、中時網友很習慣今天他又PO了哪道佳餚、明天又有另外一道，曹西平說，每當夜深人靜時獨自一人在廚房做麵食，就讓他很放鬆很自在，也很療癒。

為什麼很療癒呢？曹西平說，當麵食類要蒸好拿出來瞬間，就會超療癒，「說不上來那種感覺，你有做過的人，才會知道那種感覺」，其實曹西平會有這種感覺，因他做什麼事情，都會想著堅持跟努力，加上不斷反覆的練習、再練習，失敗就再重做。

曹西平把下廚反射到他的演藝生涯，他坦言：「就像從事演藝工作一樣的，站上舞台的那一刻，也是花了很久時間練習，才會有機會站上舞台表演，而這絕對不是簡單的事情，因為都是真槍實彈的現場演唱跳舞。」因為認真，讓曹西平「麵食日常」，成為網友粉絲每天必看的日常。

