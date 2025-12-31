曹西平睡夢中安詳離世！乾兒子曝「最後交流」生前1隱疾疑為死因

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

資深藝人曹西平29日傳出在睡夢中離世，消息一出震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，表示曹西平是在家中被發現已無生命跡象，讓親友與粉絲相當不捨。家屬也希望外界給予空間，陪伴他平靜走完人生最後一程。

資深藝人曹西平29日傳出在睡夢中離世，乾兒子透露他有高血壓。

據《三立新聞》報導，Jeremy透露，前一晚仍與曹西平有聯繫，返家後卻發現他倒在房間電腦桌附近，當下立刻報警求助。由於曹西平平時有在電腦桌前小憩的習慣，初時並未多想，未料竟成永別。Jeremy也提到，曹西平長期有高血壓狀況，未特別就醫治療，推測可能與此次猝逝有關。Jeremy也在臉書悲傷表示：「四哥是睡著走的，無病無痛。」

家屬隨後透過曹西平臉書發布聲明，表示後續喪禮與對外聯繫事宜，將由Jeremy全權處理。曹西平的哥哥曹南平也將自海外返台參與後事，曹南平昨（30日）也發聲明強調：「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」

