曹西平睡夢中猝逝！醫揭4大常見原因：不一定無痛感

娛樂中心／游舒婷報導

資深藝人曹西平29日傳出猝逝消息，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈，生前與他感情甚篤的乾兒子表示，曹西平事在睡夢中離世，無病無痛。不過過去就有醫師指出，睡夢中過世不代表一定毫無感覺，實際情況須視猝逝原因而定，若想避免遺憾，平日的健康管理與預防仍相當重要。

曹西平在睡夢中猝逝，令外界震驚。（圖／翻攝自曹西平臉書）

《康健雜誌》指出，睡夢中猝逝常見可分為4大原因，包括心因性猝死、腦血管疾病、胸腔與呼吸道問題，以及藥物或酒精影響，其中部分情況可能在失去意識前仍會經歷不適或疼痛。

廣告 廣告

心因性猝死最常見 心律不整恐在睡眠中奪命

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，睡夢中猝逝最常見的原因為心因性猝死，包括心肌梗塞與心律不整。有些患者雖尚未完全血管阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，容易引發致命性心律不整而猝死。

他也指出，心臟節律由竇結控制，隨著年齡老化，竇結功能可能退化，導致心跳愈來愈慢，醫學上稱為「病竇症候群」。若心臟停跳時間過長，可能引發心室顫動，甚至造成心臟無法供血而死亡。

腦中風波及腦幹 恐直接影響生命中樞

基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，若腦血管阻塞或出血影響腦幹，控制呼吸與心跳的生命中樞可能失去功能，導致心跳停止，進而死亡。

痰液阻塞、呼吸中止症 睡眠時更難察覺

胸腔與呼吸道問題也是睡夢中猝逝的重要原因。吳黃平表示，唾液、食物或痰液阻塞呼吸道，都可能造成缺氧。慢性肺阻塞、支氣管擴張症患者痰多，若長者咳嗽能力不足，風險更高。

此外，睡眠呼吸中止症在合併其他疾病、身體自我保護機制較差的情況下，也可能提高猝逝風險。陳冠群補充，呼吸中止過久會影響心臟氧氣供應，增加心律不整與停跳的可能性，若再合併使用安眠藥或鎮靜劑，風險更高。

藥物、酒精抑制中樞 恐在無警覺下奪命

不當使用麻醉藥物、鎮靜劑或飲酒過量，也可能抑制生命中樞，導致呼吸與心跳停止。吳黃平提醒，酒精容易削弱意識、引發嘔吐，若阻塞呼吸道或遮蔽口鼻而未察覺，就可能在睡眠中發生意外。

並非所有睡夢中過世都無痛感

醫師指出，部分情況下，睡眠中過世確實較不易感受到疼痛，例如因缺氧、腦部功能喪失或已進入昏迷狀態。然而，若是急性心肌梗塞或出血性腦中風，患者往往會因劇烈疼痛驚醒，只是來不及求救而猝逝，並非完全無感。

陳冠群形容，病竇症候群或部分先天性心律不整，就像突然斷電，腦部瞬間失去血液供應，知覺與痛覺同時消失，過程相對平靜；但是否稱得上「幸福的離開」，仍難以一概而論。

醫籲重視預防 留意身體警訊

兩位醫師均提醒，若平時有心跳過慢、不明原因昏倒、運動耐受力差等情況，應及早就醫檢查，可透過24小時心電圖或穿戴式裝置監測心律與睡眠狀況，及早發現異常。日常也應控制慢性疾病、避免過量飲酒與濫用安眠藥，才能降低睡夢中猝逝的風險。

更多三立新聞網報導

曹西平生前出手相救 涼糕哥悲曝恩情！雙方「通話內幕曝光」

曹西平猝逝家中 蔡秋鳳固定探視！悲揭「失約內幕」

Jeremy悲曝曹西平睡夢中猝逝 2年前預言發文曝光：人生最高福祉

痔瘡血便以為正常！他忽略「1警訊」醫一看嘆：罹癌了

