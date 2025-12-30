曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路

娛樂中心／林昀萱報導

資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。

曹西平生前與家人關係疏離，一度傳出兄弟不願出面處理後事。Jeremy透過曹西平臉書粉絲團發文懇求家屬協助，透露曹西平走得安詳「是睡著走的，無病無痛」，希望能安靜送別四哥，避免遺體再接受檢察官相驗。最後在龍千玉出手聯繫前夫曹南平，才授權Jeremy全權處理後事。

曹西平猝逝，家屬授權後事由乾兒子Jeremy（黑口罩）全權處理。（圖／記者莊淇鈞攝影）

Jeremy最初由陪伴曹西平10多年的助理阿凱帶進公司，阿凱在2011年因為猛爆性肝炎過世，在最後時間裡叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」，他也信守承諾陪伴曹西平走出助理離世、喪父之痛陰霾，被曹西平收為乾兒子。而Jeremy則在7年前面臨哥哥、母親雙亡憾事，如今又要送走乾爸曹大哥，令人鼻酸。

曹西平生前上節目時坦言，看到許多朋友獨居猝逝「一個人在家裡突然就走了，我很怕」，因此邀請Jeremy和女友與他同住，多年下來早親如一家人。他也透過鏡頭向Jeremy喊話後事3細節：「有一天曹大哥走的時候，你把所有的東西，你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰。」

曹西平更對Jeremy表達感謝：「我很謝謝你們兩位，陪我度過我人生的最後一哩路。不是他謝謝我，我應該謝謝他們」，一番真摯發言讓全場淚崩。

