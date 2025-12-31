曹西平睡夢中離世！乾兒子揭生前1隱疾疑為致命原因

曹西平29日在三重家中猝逝，享壽66歲。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平29日被發現在三重家中猝逝，享壽66歲，警消到場發現身體出現明顯屍斑，確認死亡，噩耗震驚演藝圈。乾兒子Jeremy透露曹西平生前罹患高血壓，不排除因此才會猝逝。

曹西平猝逝後，新北地檢署檢察官昨（30日）下午會同法醫，前往板橋殯儀館進行相驗程序，乾兒子Jeremy及女友臉色哀戚現身殯儀館，面對媒體提問，他僅表示：「我先處理後事」，就隨即步入相驗室，對於相關細節不願再多談。Jeremy跟警方透露，回國返家時，就看到曹西平倒臥寢室內，當時已無生命跡象，雖然確切死因未出爐，不過曹西平生前罹患高血壓，由於沒有前往就醫，懷疑可能是造成致命的原因。然而，他在臉書發文指出：「四哥是睡著走的，無病無痛」。

廣告 廣告

曹西平的乾兒子及其女友到板橋殯儀館協助相驗。（圖／張鎧乙攝）

Jeremy昨在臉書發文經由曹西平兄長「三哥」同意後，全權處理喪事，三哥也會全力配合相關治喪流程，屆時會親自返台出席告別式，關於靈堂設置及告別式相關細節，目前仍在籌備中，待所有細節都確定後，會統一對外公布，由於一切事發突然，呼籲外界能給予家屬空間及尊重，避免過度揣測以及前往打擾。

曹西平生前放話遺產不留給「姓曹的人」，要全數留給乾兒子，不過依照台灣《民法》規定，曹西平的兄弟姊妹皆為法定繼承人，享有「特留分」保障，至於三重房產以及服飾店會如何分配，成為外界關注焦點。

更多中時新聞網報導

NBA》字母哥復出摘29分 公鹿斷公牛5連勝

白蘭雪蓋汀喜劇女王變身冒險家

經典賽》花卷東高雙星入列 山本再等等