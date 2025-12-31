曹西平睡夢中離世！乾兒子Jeremy揭他「生前1惡疾」 致命死因曝光

記者蔡維歆／台北報導

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料29日晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。和他情同父子的乾兒子Jeremy透露，他是在睡夢中離世的，同時也透露他生前有高血壓狀況，疑似因此才會猝逝。

Jeremy向警方透露，曹西平生前有高血壓狀況，但沒去就醫，因此懷疑是致命死因。Jeremy昨也在臉書發文表示：「四哥是睡著走的，無病無痛」。而曹西平生前無緣的三嫂、「唯一親人」歌手龍千玉事後也出面與曹南平協調，同意委由Jeremy全權處理後事。目前曹西平暫冰存於殯儀館，現在就等待家屬提供正式委託書後，再由檢察官裁示即發還遺體。

資深藝人曹西平猝死家中，乾兒子Jeremy抵達殯儀館。（圖／記者莊淇鈞攝影）

曹西平治喪小組也發文表示這份離別來得突然，對親友與長期支持曹西平的朋友而言皆是沉痛打擊。至於靈堂設置與告別式時間、地點等細節，治喪小組指出目前仍在積極籌備中，待相關流程確認後，將統一對外公告，懇請外界耐心等候。治喪小組也呼籲，由於事發突然，家屬仍處於深切哀痛之中，並需時間處理法律與治喪相關事宜，誠摯請求媒體與關心曹西平的朋友給予家屬空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。

