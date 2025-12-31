曹西平私下行徑超暖！生前叮嚀蔡允潔「這11字」

娛樂中心／周孟漢報導



藝人曹西平於29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，各界紛紛表達哀悼與不捨。過去時常在節目上與曹西平互動的女星蔡允潔，就曬出2人黑白合照，透露曹大哥生前曾向她叮嚀過「這11字」，感性寫下「對後輩真的真的很好很暖」。





曹西於29日在新北三重住處離世，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）





蔡允潔30日透過臉書發文，曬出過去到曹西平店內、2人的黑白同框照，只見蔡允潔頭戴鴨舌帽、手比YA、嘟嘴，曹西平則是面對鏡頭露出微笑，畫面看起來相當愉悅，但下方蔡允潔則又特別貼上一段與曹西平生前的對話截圖，只見曹西平曾叮嚀她「天冷妳多穿一點注意保暖」，簡單11字立刻讓身為後輩的蔡允潔備感暖心。

曹西平生前曾向蔡允潔叮嚀過「這11字」。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）





蔡允潔則在貼文中感謝表示「對後輩真的真的很好很暖的曹大哥，一路好走，謝謝您的善良和溫暖，我會想念你的每一聲『醜八怪』」，並在文末寫下「願。平靜。安息」，字字句句道盡想念。文章出爐後，許多網友也紛紛留言「雖然節目中常跟藝人逗嘴，但還是蠻關心後輩」、「四哥，一路好走」、「曹大哥，一路好走」、「超難過⋯⋯永遠記住他的孝順，為家人付出，太讓人感動」。

曹西平給外界的印象是說話直接、個性火爆，但私下其實相當溫暖。（圖／翻攝自曹西平臉書）





值得一提的是，儘管曹西平給外界的印象是說話直接、個性火爆，甚至一度傳出他被封殺，但噩耗傳出後，不少演藝圈後輩一就發文追思，感念他過去的提點與鼓勵，流露出他不同於螢幕上，私下溫暖細膩的一面；不過，在曹西平離世後，遺產繼承問題受到外界關注，雖然他曾公開表示將遺產全給乾兒子，不打算給親兄弟，未來遺產將如何分配，雙方恐怕將對簿公堂。





