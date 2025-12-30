曹西平稱已立遺囑、乾兒子能獨得遺產？法界估「打官司有2關要過」

娛樂中心／林昀萱報導

資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲，後事與遺產處理問題引發關注。曹西平生前雖和兄弟不睦，並曾表達想將遺產留給乾兒子Jeremy，但律師分析未來雙方恐對簿公堂、有兩關要過。

出身醫生世家的曹西平，有3個哥哥及1個弟弟，起初曹二哥接獲死訊時拒絕出面處理，隨後則由他無緣的三嫂、「唯一親人」歌手龍千玉出面與前夫曹南平協調。據曹西平粉專公告指出，親屬代表由曹西平三哥同意並正式委任，曹西平後續喪禮事務，將全權由Jeremy處理，遺產究竟是否能如願全數給親如父子的乾兒子也引起關注。

廣告 廣告

據《聯合新聞網》報導，法界人士指出即使遺囑寫明遺產不給兄弟，但至少仍可以領取特留分，乾兒子恐怕很難獨自繼承。預估曹西平其他兄弟會以「遺贈侵害到特留分」為理由提起訴訟，未來打官司恐有2關要過。一是要確認遺囑真偽。遺囑5形式各自需要的條件不同，曹西平如果是最簡單的「自書遺囑」，必須親筆書寫全部遺囑內容，並記明年、月、日，最後親自簽名，若有增減塗改，須註明處所並另行簽名，這是一種最簡便但易因不符要件而無效的形式。若被法官判定無效，乾兒子一毛遺產可能都拿不到。

曹西平與乾兒子Jeremy。（圖／翻攝自曹西平臉書）

法界人士續指，第二關是喪失繼承權。曹西平若是因當年獨攬照顧父親責任，以兄弟不孝主張喪失繼承權，恐很難在法律上成立。台灣《民法》第1145條規定了五種喪失繼承權的情形，包括故意致人於死、詐欺或脅迫他人立遺囑、偽造、變造、隱匿或湮滅遺囑，以及對被繼承人有重大虐待或侮辱，且經被繼承人表示不得繼承等，這些行為會導致繼承人失去繼承資格，其中有些行為（如詐欺、虐待等）可因被繼承人原諒而回復繼承權，但故意致死者則屬絕對剝奪，無法回復。曹西平最可能主張「對被繼承人有重大虐待或侮辱，且經被繼承人表示不得繼承」，但曹西平抱怨的是兄弟對待父親不佳，和他並無關係。

「巴毛律師」陳宇安也發文指出，曹西平乾兒子目前因無血緣關係，依法確實較難直接處理後事與財產事宜，但若曹西平生前曾立下遺囑，或於節目中明確表達遺產分配與排除繼承的意願，相關法律問題仍有解套空間，並直言「乾兒子快去找找節目有沒有交代分產相關片段」。她認為「重大侮辱或虐待的範圍其實很寬」，只要能證明曹西平生前曾表達不希望特定手足繼承財產，包括在節目、公開談話中提及手足如何對待自己、明確說過「不要讓他們繼承」，都可能構成法律上的「表示」。

更多三立新聞網報導

曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路

曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危

沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別

曾自虧撞臉！脫口秀演員稱「走的是曹西平不是我」 遭炎上急刪文道歉

