曹西平突猝逝 4兄弟可分遺產？ 律師點頭：1情況才無法繼承





資深藝人曹西平驟然離世，消息曝光後引發各界不捨，也讓外界再次關注其身後遺產去向。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師今（30）日在臉書粉專發文表示，傳曹西平要將財產留給照顧自己的乾兒子，但曹家4兄弟依法仍可要求特留分，除非「1情況」才會無法繼承一分錢。

蘇家宏律師30日在粉專上指出，曹西平生前未婚、單身，曾多次在媒體上表明「財產不留給曹家人」，並表示已規劃立下遺囑，將遺產留給長期照顧自己的乾兒子，以表達感謝之意。蘇家宏寫道：「如果他有確實依照法律的規定立好遺囑，他的乾兒子就可以繼承到曹大哥的遺產。」

蘇家宏表示，曹西平其實是一名相當孝順的兒子，父親重病期間，幾乎由他一人照料，對於兄弟未盡照顧責任感到失望，之後與手足關係漸行漸遠。依法律規定，若曹西平生前已依法立下遺囑，乾兒子即可依遺囑內容繼承其遺產。

但若未留下遺囑，曹西平的4名兄弟即為法定繼承人，可依法平均分配遺產；即使立有遺囑，兄弟姊妹仍可主張「特留分」，蘇家宏寫道：「曹大哥4兄弟就是曹大哥的法定繼承人，如果曹大哥沒有遺囑的話，這4兄弟可以平分曹大哥的遺產每人1/4。如果曹大哥立有遺囑的話，依照目前法律的規定，兄弟姊妹特留分是應繼分的1/3，4兄弟可以主張特留分每人1/12。」

蘇家宏強調除非經法院認定，兄弟姊妹對被繼承人有重大虐待或侮辱等「喪失繼承權」事由，否則仍享有繼承權。「兄弟姊妹不管感情如何，法律上就是有繼承權，也有特留分。除非曹大哥的4個兄弟有『喪失繼承權』的事由，才會無法繼承任何一塊錢（連特留分也沒有）。但是法律上喪失繼承權的事由是由法院『個別判斷』，也就是曹大哥的每一個兄或弟，有哪一個具體的事實，對於曹大哥有重大虐待或侮辱的情事，曹大哥明確的表示，才能剝奪他們的繼承權。」

蘇家宏強調，曹西平的案例再次提醒，特別是單身者，更應及早替自己與所愛的人規劃遺囑。即使特留分制度尚未廢除，立遺囑仍比完全未立遺囑更能接近自身心願。若在遺囑中指定遺囑執行人，並清楚交代後事安排，身後事與財產分配才能真正掌握在自己手中。

蘇家宏最後感性表示：「平安與財富，就留給你所愛的人。」呼籲民眾正視遺囑規劃，別讓遺憾在身後發生。

