曹西平立遺囑「東西全給他」 昔遭手足誣陷還月付14萬貸款
66歲資深藝人曹西平29日深夜驚傳離世，震驚台灣演藝圈，針對後事規劃，乾兒子目前尚未公開細節。雖然曹西平擁有3個哥哥、1個弟弟，但過去因獨自扶養父親，其他兄弟棄養老父，不願承擔家中貸款，讓他曾氣得表示，遺產絕不讓曹家人介入，要留給平時照顧他的乾兒子。
曹西平過去登上節目《震震有詞》透露，多年前因父母遺產問題與手足鬧翻，更被誣賴侵佔父親5棟房產，但他揭露父親名下財產早已被銀行抵押，每棟房子都有負債，加上手足不願幫忙負擔支出，所以他獨自扛下每個月14.9萬元的沉重貸款，就連父親生病急診到辦理後事，都是他自己一個人處理完成。
然而，令曹西平氣憤的是，4個兄弟不僅全程置身事外，還誣陷他「侵占產權」、「爭奪遺產」，從此徹底心碎，事後與手足斷絕往來，更堅決直喊：「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」因此他決定先立好遺囑，揚言將遺產都留給平時照顧他的乾兒子。
不過，律師團曾提醒曹西平，由於雙親已不在世，手足才是法定繼承人，依法律規定法定繼承人有「特留分」，但如果在遺囑中載明受到重大侮辱或虐待，法定繼承人可能連特留分都拿不到，主持人謝震武則心疼表示：「大家認識這麼久，如果有需要，我幫你處理這些（法律）事情。」
