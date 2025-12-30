曹西平立遺囑「財產全給乾兒子」 律師揭現實面：4兄弟仍有繼承權

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）深夜被發現陳屍家中，享壽66歲。過去他多次感嘆沒有家人，因父母多年前離世，更與4個親兄弟鬧翻，曾放話「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」如今離世令外界好奇財產去向。對此，律師蘇家宏也做出分析了。

曹西平生前和4個親兄弟鬧翻，放話不會把財產留給「姓曹的」。（圖／翻攝自曹西平臉書）

蘇家宏今天在臉書發文提到，曹西平生前未婚單身，曾說過財產都不留給曹家人，要立下遺囑將財產給自己照顧自己的乾兒子，感謝乾兒子的照顧。他指出，若曹西平確實依照法律的規定立好遺囑，乾兒子就可以繼承遺產。



至於4個兄弟為曹西平的法定繼承人，蘇家宏表示，假如沒有立遺囑，4人就可以平分遺產（每人1/4）；若有遺囑的話，依照目前法律的規定，4兄弟可以主張特留分（每人1/12）。



蘇家宏直言，兄弟姊妹不管感情如何，法律上就是有繼承權，也有特留分。除非曹西平的4個兄弟有「喪失繼承權」的事由，才會無法繼承任何一塊錢（連特留分也沒有）。然而，法律上喪失繼承權的事由是由法院「個別判斷」，也就是曹西平的每一個兄弟，有哪一個具體的事實，對其有重大虐待或侮辱的情事，曹西平明確的表示，才能剝奪他們的繼承權。



蘇家宏解釋，有許多單身者因為種種原因和自己的手足漸行漸遠，不願意將財產留給兄弟姊妹，甚至後事也希望由指定的人來辦理。他強調，只要遺囑裡面指定「遺囑執行人」，並寫清楚後事的辦理事項，未來的一切將由遺囑執行人幫忙辦妥相關事宜，一切都在我們自己的掌握中。

