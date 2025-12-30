曹西平美國房「姪子姪女住」 生前批：你們對得起我嗎？

娛樂中心／李汶臻報導

資深男星曹西平入行超過40年，憑藉直言敢怒的個性，深受不少粉絲喜愛。他12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝，享壽66歲。曹西平生前深陷家庭失和與遺產爭議糾葛，他過去曾在臉書發文控訴侄子、姪女，住他買的美國房子、接受每年幾千美元的金援，卻讓生病的他一個人在台灣生活，且對他不管不顧，讓曹西平多次心寒感嘆「有血緣又如何」。曹西平猝逝，讓外界震驚不捨之餘，終生未婚且膝下無子的他，龐大遺產流向也備受法律界與社會關注。

近年來淡出演藝圈的曹西平，時常在社群臉書發文與網友們互動，他日前1227地震才感性寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，豈料29日深夜竟傳出在三重家中過世。第一時間發現他的人，正是陪伴他十多年的乾兒子Jeremy。而曹西平曾公開說過「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。不過，這項遺願是否能經得起法律考驗，如願將遺產留給陪伴他多年的乾兒子，還有待司法釐清。

資深藝人曹西平12月29日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲。（圖／翻攝自FB粉專「曹西平的粉絲愛團」）





據悉，曹西平生前說話辛辣，他曾多次公開犀利評價與家人的關係。他形容自己與曹家人的關係「早已形同陌路」，更曾決絕表示「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」。而曹西平與其他4兄弟的嫌隙源於手足棄養父親，而手足們在父母親去世後的種種不肖行徑更讓他徹底心寒。曹父是台中著名泌尿科名醫，而據《風傳媒》報導，曹西平曾透露，父親名下五棟房產其實全是負債。他在高利率年代獨自扛下每月14萬9千元的貸款，但手足們卻對此不聞不問。

曹父病危時僅剩他一人面對，手足們事後卻因覬覦產權而對簿公堂，讓他痛心與曹家斷絕往來。此外，曹西平生前也曾在臉書發長文淚控侄子、姪女，在他生病後對他不聞不問。曹西平2022年曾發文質問侄子、姪女「誰來美國買房子給你們住？誰每年來美國拿幾千美元給你們？你們在美國哭誰陪伴你們安慰你們？你們都忘了嗎」。

曹西平生前曾發文批侄子、姪女：「你們對得起我嗎？」。（圖／翻攝自FB粉專「曹西平的粉絲愛團」）





曹西平狠批侄子姪女們忘恩負義，在貼文憤怒質問「你們還算曹家的人嗎？你們對得起我嗎？」，並說「爺爺死了也都沒有回來跪沒有回來送，我們算是家人嗎？我們算是有血緣關係的人嗎？」。更令他心寒的是，侄子、姪女當時並未告知他就搬離美國住處，最後還是經由鄰居才得知此消息，讓他既憤怒又失望。

