曹西平羽化成仙！生前鬧兄弟鬩牆 三哥「悄返澳洲」缺席告別式錯過最後一面

三哥曹南平缺席曹西平告別式。冬瓜行旅提供

今（27日）在臺北市立懷愛館景明廳舉行名為「率真·謝幕」曹西平追思會，是四哥演藝生涯的「最後一場演唱會」，許多親朋好友都到場送別，然而曹西平三哥曹南平並未現身，先前他才從澳洲返台，沒想到有消息傳出，如今他已經離開台灣。

曹南平過去傳出和曹西平兄弟鬩牆，在曹西平撒手人寰後，他曾透露：「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」他當時透露，由於事發突然他仍在國外，因此和親友討論一同處理後事。

曹西平告別式宛如演唱會。冬瓜行旅提供

今日公開的追思會會場設計理念，以曹西平經典專輯《九月星空》為視覺核心，透過全場「吹哨子」的互動方式，打造一場屬於這位感性巨星最燦爛的安可演出。追思會將告別傳統靈堂的肅穆感，以深藍色星空與霓虹燈光營造演唱會般的氛圍，呈現四哥生前對舞台的熱愛。

主舞台的設計靈感源自曹西平1980年代發行的經典專輯《九月星空》及代表作《狂熱》，燈光刻意調暗，僅保留主舞台的聚光燈。舞台中央將陳列四哥生前的經典秀服及人形模型，營造他即將登台的期待感，讓現場賓客感受到親臨演唱會的氛圍。

整片「星空」不僅象徵曹西平演藝事業的璀璨時刻，也寓意他已化作天上的繁星，在另一個維度守護著喜愛他的親友與粉絲。追思會設計將融合演唱會元素與紀念氛圍，讓大家在感懷之餘，也能重溫四哥的舞台魅力與敬業精神。



