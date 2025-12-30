曹西平自曝兄弟鬩牆內幕！談遺囑怒嗆：絕不讓姓曹的拿到1毛錢

66歲曹西平昨(29日)傳出在家中過世，死因有待檢警進一步確認，他43年前以歌手身分出道，曾任綜藝節目主持人、拍電影。他多年前上節目，強調一定會立遺囑，且「絕對不會讓姓曹的」從他遺產中拿到任何1毛錢。

曹西平多年前上謝祖武、連靜雯主持的《名偵探女王》，被謝祖武問有想過要立遺囑嗎？他激動回應：「要啊，我才要咧，我絕對不會讓我們姓曹的拿到1毛錢，絕對不可能」，被追問是否有發生什麼不愉快的事情？他嗆辣回應：「有啊，我的新聞這麼大，你們都沒做功課啊？」謝祖武和連靜雯急忙回應當然有，但怕是假新聞，才希望讓曹西平親口說。

廣告 廣告

曹西平激動說：「哪有假新聞，我爸爸都活著出來說話了，怎麼會是假新聞」，並進一步說自己覺得欣慰的是爸爸還活著的時候曾出來開記者會說：「我就只有一個兒子，叫西平，就夠了」，讓他覺得孝順不是應該要拿出來講的，「問題是，我有三個哥哥、一個弟弟，你們為什麼不來，活著也不來，死了也不來，那是怎麼回事，然後幾年之後你們還跟媒體講我怎樣怎樣」，他還被造謠把爸爸偷偷埋了，他回應台中公園路那醫院這麼大，他要怎麼偷偷埋、偷偷運出去，「我的心裡很不舒服」。

曹西平說，手足分裂的主因是他們都結婚、生了小孩、出國發展後，好像都變了個人，讓曹西平傻眼覺得完全認不出這就是相處多年、一起長大的家人，然後還一直對外模糊焦點，說他們是為了爭財產，曹西平無奈說兄弟們對外說他拿了5棟房子、1500萬，並稱是爸爸跟他家印傭說，曹西平吐槽說：「我爸爸陝西腔這麼重，怎麼可能還跟印傭溝通」，痛批都是信口開河，更打趣說：「你連我家印傭叫什麼名字都不知道，我告訴你，他叫『莫其』，莫名其妙！」

最後，曹西平表示，自己最受傷的是兄弟之間不感謝他照顧父親就算了，還把罪名都安在他身上，「雖然很多年了，但我心裡還是很不舒服」，多年前兄弟之間都已經斷絕聯繫，謝祖武說：「所以你立遺囑的話，絕對不會有他們的份？」曹西平斬釘截鐵回應：「只要是姓曹的，跟我一點關係都沒有，我都全當他們都死了」。

曹西平2002年8月8日父親節時出面泣訴兄弟棄養老父曹培芳，還因壓力罹患圓形禿頭症。二哥則選在他的父親8月14日生日前於台中主動召開記者會澄清，指曹西平所言有誤導社會之嫌，並表示大嫂照顧老爸，無捲款潛逃的情事；也補充父親經濟狀況無慮，他每月都會給12000元台幣的生活費，而且不定時探視父親。

曹西平隨即在台中公園路開記者會回應：「說我美國有豪宅，那個房子現在還是給大哥兩個孩子住，沒收過租金。我只希望他們有良心、說實話，有空多回來看爸爸。錢可以再賺，父親走了就沒有了！」並指「說話憑良心，不可以睜眼說瞎話」，當初不是他看上黃金店面，而是因為該筆土地價格下跌，他的兄弟們都不要他才會接手，說到激動處曹西平忍不住抱著曹培芳哭泣，曹培芳則無奈：「孝順的兒子一個就夠了」。

更多中時新聞網報導

蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇

NFL》梅耶發威 愛國者中斷比爾霸業

炎亞綸穩交男友6年想婚了