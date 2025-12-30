曹西平視龍千玉是唯一親人！無緣叔嫂相伴人生低谷

龍千玉2017年發片，曹西平前來站台。(粘耿豪攝)

資深藝人曹西平29日深夜被發現在家中離世，享壽66歲，震撼演藝圈。他生前未婚，與4位手足不往來，過去公開表示，唯一的親人是前嫂嫂、台語歌后龍千玉。

龍千玉21歲與曹西平三哥曹南平結婚，儘管7年後離異，但和曹西平的情誼未因此中斷。兩人同為演藝圈明星，早年一起在歌壇奮鬥，歷經事業的高低起伏，看過圈內的各種利益糾葛，但曹西平曾說龍千玉一直很真性情，在她的面前不需要掩飾，一個擁抱、一句關心，就能扶持著彼此，格外珍惜這段友情。

2002年，曹西平因家務事而和兄弟撕破臉，背負債務，曾淡出幕前、旅居泰國。而這段人生低谷，龍千玉不離不棄，陪在他的身旁，感情深厚到比家人更像家人。據悉，曹西平當年的演藝事業一度停滯，經濟與心理壓力交織，對人性與親情感到失望，選擇遠走他鄉重新整理人生。期間，龍千玉不僅時常關心他的生活起居，也在精神上給予極大支持，成為他能重新站起的重要力量。曹西平曾在節目與訪談中多次提及，若沒有龍千玉的陪伴與鼓勵，自己恐怕很難度過那段最黑暗的時期。

兩人也互相支持對方的事業。當龍千玉發片，曹西平義不容辭相挺；曹西平開店，龍千玉也去站台當一日店長，彼此用行動力挺老友。龍千玉曾直言，曹西平永遠是家人，「只要他開口，我一定來。」而在曹西平的眼裡，龍千玉也是超越朋友的存在，曾透露自己認定她為唯一的親人。

曹西平驟逝的消息傳出後，截稿前龍千玉尚未公開發聲，但這段無緣的叔嫂情誼，跨越婚姻、血緣與時間，在人生的高峰與低谷中相互扶持，也成為演藝圈少見、令人動容的真摯情感。

