曹西平謝幕！乾兒子鬆口他生前心願 字句動容全場落淚

乾兒子小俊感性向曹西平告白，感念曹西平一路的幫助。（圖／讀者提供）

資深男星曹西平（四哥）去（2025）年12月29日深夜被發現於三重住家離世，震撼台灣演藝圈，本月27日在台北懷愛館（二殯）舉行最後一場演唱會，吸引眾多圈內好友、粉絲到場參加，大家都希望能一起開開心心地為曹西平最後道別，其中曹西平的乾兒子Jeremy(小俊)也在會場上致詞，感動現場所有人。

乾兒子小俊、龍千玉一起在台上回憶與曹西平的過往。（圖／池宗玲攝）

乾兒子Jeremy追思曹西平致詞文，全文如下：

大家好，我是小俊，Jeremy。

首先，真的非常感謝今天所有幫忙的人，也謝謝在這麼忙碌的時候，願意來參加四哥這場率真、很有他風格的謝幕。

廣告 廣告

四哥其實很早就跟我說過，如果有一天他怎麼了，希望事情可以簡單一點、快一點，燒一燒，等到大家發現的時候，他已經不在了。他還半開玩笑地跟我說，四哥如果怎麼了 我會很可憐，要一個人面對所有人，還有媒體。

老實說，那段時間我真的很慌。但也因為這樣，我更想在這裡，真心感謝每一位幫忙過的人。如果沒有你們，我真的撐不過來。謝謝你們。

四哥也常說，如果有那麼一天，其實不用太替他難過。他說，他這一生活得很精彩了，現在只是過日子，沒有什麼好遺憾的。他唯一放不下的，就是我與這間Jeremy穿洞日常耳環店。他常掛在嘴邊的一句話是：「傷心歸傷心，生氣歸生氣，日子還是要過下去。」這句話，不只是說給別人聽，也是他一輩子真正做到的事。

四哥對我的照顧，都藏在那些很瑣碎、很日常的細節裡。只要他在家，一定會煮飯給我吃。他最堅持的，就是那顆一定要「半熟」的荷包蛋。蛋黃破了、流出來了，他會懊惱很久，覺得那是一顆失敗的作品。

不管我是在出國工作、出國旅遊，還是在台北、台中兩邊跑，他每天一定會傳訊息給我，跟我報備今天的營業額、煮了什麼菜、又跟哪些員工去了家樂福。只要一時看不到我，他就會慌，會一直問身邊的人：「小俊起床沒？吃飯沒？」只要確定我平安，他才會真正放心。他甚至連我的襪子都要搶著洗。我不讓他洗，他就幫我曬衣服。只要能為我多做一點點小事，他就會覺得很開心。

四哥也常跟我說：「要多跟我說話。」他說，等到哪一天他不在了，我再說，他也聽不到了。有些話如果現在不說，等人走了怎麼說，他也不會爬起來跟我說話。所以，我真的很珍惜跟四哥在一起的每一段時間。不是因為他是誰，而是因為他對生活，對人，真的活得非常認真。

他是一個對每一件事情都很有責任感的人。不管是工作、家庭，還是身邊的每一個人，他都放在心上。但四哥的照顧，從來不只給我一個人。對店裡的每一個弟弟妹妹，他也一樣用心。他知道大家年紀還小，錢不多、存不了，生活其實很辛苦。他怕大家為了吃飯花錢，不敢吃、不敢買，想很久才決定。

所以他常常自己掏錢，煮飯、煮菜、做麵包，買各種食物帶去店裡給大家吃。他跟我說，希望大家來這裡，可以把這裡當成一個家，不要為生活煩惱太多。能幫忙分擔的，他會盡力去扛。甚至快過年的時候，他還叮囑我不要操心年菜。他說物價漲了，外面買一定又貴又縮水。他早就先想好菜單，請彰化認識的鵝肉老闆娘幫忙準備，說要親自煮給那些家庭不太完整的員工們吃。

四哥教會我們的，不是多厲害的道理，而是最重要的幾件事：孝順、溫柔，還有善待身邊的每一個人。所以真心愛他的人，真的很多、很多。四哥常常跟我拿現金，都是為了煮這些孩子的飯。他跟我說要轉帳給我，我都不要。每一次拿錢，他都很不好意思。

我跟他說：「四哥，我現在擁有的一切，都是你給我的。你從來不跟我計，只要我好、我開心，你什麼都願意付出。你都不計較了，我怎麼會去計較？」當他跟別人說：「我是好孩子，是他驕傲的兒子，又要準備開新店了」，我真的很替他爭氣，也很感謝，我沒有辜負他。

他每天傳訊息給我：吃了沒？睡得好不好？開不開心？累不累？每一句看起來很簡單的問候，其實都是最深、最厚的愛。前陣子，他還在問我：「小俊，你是要買新車？還是要裝潢？」他總是想把最好的留給我，怕我走路太累，怕我過得不好。但我不要那些。我只希望他不要再為小事糾結，可以再輕鬆一點、快樂一點。

四哥常說：「人生不能決定長短，但可以決定厚度。」他這一生，真的用盡全力在燃燒。風雨很多，但他活得非常精彩。我的身體很不好 我也一直害怕會是四哥來送我 四哥經歷了太多難過的事情我不希望他會很難過。但還好，現在，我能為四哥做得更多，不讓他再獨自一個人面對難過，我引以為傲的做到了，留下的都是最難受的人。四哥常說：「難過歸難過，傷心歸傷心，日子還是要過。」儘管到現在我還覺得不是那麼真實及不捨，但我會好好生活，不讓四哥失望。

我也盡力才完善的流程中儘量保持低調處理，但身為四哥，一直以來，四哥就算煮個荷包蛋，發個地震文，都會有新聞，我想在中間的取捨，我盡力去完成四哥最後想要的。四哥平時很喜愛直播，這次直播讓大家陪伴。

最後。四哥，身為四哥的孩子我很光榮，身為孩子爸爸的你一定很驕傲，你可以放心了。傷心歸傷心，但日子，我們會好好過下去。你在天上，不用再替我們操心，謝謝你。謝謝你給了我們這麼多愛。

更多中時新聞網報導

失智媽只認他 吳永吉領悟母愛

億萬富豪搬錢 地緣政治擺第一

澳網》發球進步了 阿卡瑞茲連3年晉8強