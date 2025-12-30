曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光

曹西平生前多次提及母親對他的影響，坦言喪母之痛陪伴他走過人生後半段。（翻攝自臉書/曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。

為何曹西平始終走不出喪母陰影？ 「連道別都來不及」成最大遺憾

曹西平生前多次透過社群平台坦言，母親的離世是自己「一輩子最大的遺憾」。當年母子未能見上最後一面，甚至來不及說聲再見，這段缺席的告別，成為他心中無法修補的裂痕。對他而言，那不只是失去親人，而是一種永遠無法完成的道別。

母親過世後消失演藝圈？ 曹西平遠走泰國的沉默選擇

母親辭世後，正值事業高峰的曹西平一度淡出演藝圈。他曾形容，母親是家庭的精神支柱，「支柱倒了，家也散了」。在家庭關係出現裂痕、情感無處安放之際，曹西平選擇獨自前往泰國生活，遠離熟悉的一切，這段旅居歲月，也被視為他對喪母之痛最無聲的抗議與哀悼。

母親是最忠實的粉絲 她的一句叮嚀成曹西平一生信念？

在曹西平的生命中，母親不只是家人，更是他最堅定的支持者。那句反覆出現在他回憶中的話——「你是大明星，出門要穿得體面，不能讓人看不起，也不能讓家裡丟臉」，深深影響了他數十年的演藝態度。

廣告 廣告

即便多年過去，每當身心疲憊或感到孤獨，曹西平仍會想起母親為他剪報、關注新聞的身影。那雙充滿驕傲的眼神，成了他在低潮時繼續站穩腳步的力量來源。

時間真的能沖淡傷痛嗎？ 曹西平直言「這一刻都忘不掉」

外界常以「時間會帶走一切」安慰他，但曹西平曾多次直言，喪母之痛無法被時間稀釋。「不要叫我放下，這沒辦法放下。」每逢母親忌日或重要節日，他仍會詳細記錄過往對話與回憶，對他而言，那份親情不是包袱，而是一生最沉重、也最珍貴的存在。

更多鏡週刊報導

快訊／曹西平驟逝深夜陳屍住處 「驚傳親哥不願出面處理」遺體送板橋殯儀館

「一句吃不下竟成最後對話...」入冬最強寒流來襲 奪命速度超乎想像！急診醫曝多起致命案例

有片／「15秒入圍畫面字幕藏玄機惹淚」全球百大最帥哥出爐！于朦朧首入榜衝第5名 榜首遭中共封殺