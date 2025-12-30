曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平今(30日)驚傳辭世噩耗享壽66歲，回顧他的精彩的人生，除了41年的演藝圈資歷備受關注，還有他晚年與乾兒子一家同住，彼此陪伴的生活點滴也再次被外界回顧，這段沒有血緣卻如家人的關係，更是他生前最珍惜且唯一的依靠。

曹西平曾分享，乾兒子Jeremy與女友願意搬來與他同住，讓他感到相當安心，並直言「沒有血緣關係一樣可以疼愛！」他當時欣慰地說，孩子們願意與自己這位長輩生活在同一個屋簷下，讓他不再那麼害怕一個人的孤單。

不僅如此，曹西平也曾多次分享一家人的生活照，可見袋子裡裝著親手準備的便當、蘆筍汁與零用錢，都是自己替Jeremy女友上班準備的心意，笑稱這就是自己「無私的愛」，他認為感情不是計較付出多少，而是願不願意真心對待。

曹西平坦言，自己選擇煮飯、洗衣、倒垃圾，扛起一個家的大小事，不想成為只會索取的孤獨老人，更直白表示「我就是他們的爸爸，也是他們的媽媽。」這些平凡卻真實的日常，如今也成了他留給外界最溫暖的一面。

