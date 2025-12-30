曹西平走了！超大咖天后罕見發聲：圈內難得的直率與真心

〔記者陽昕翰／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，昨天驚傳離世消息，震驚大票星友與粉絲。昨天74歲的大咖天后黃鶯鶯得知消息，罕見在社群發聲：「圈內難得的直率與真心。」悼念曹西平一路好走。

曹西平生前就非常欽佩前輩黃鶯鶯，80年代兩人在新加坡同框合影，他曾在社群曬出合照，激動喊：「她就是經典，她就是傳奇。」盛讚黃鶯鶯是位深具仙氣的歌手，「就是她聲音空靈漂浮在空氣之中，聽起來整個人都是舒服的」，曹西平驚嘆，他所認識的黃鶯鶯，說起話來輕聲細語，整個人就是一位超有涵養的巨星。」

令人遺憾的是，曹西平不幸離世，消息也讓黃鶯鶯感到很不捨。

昨天曹西平的三哥曹南平也回應，得知弟弟離世，家人深感悲痛，「事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。」曹南平強調兄弟一場，情分與關心始終都在，懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。

