曹西平身後事網熱議！乾兒子Jeremy能全拿？專家：遺囑要「這樣寫」
資深藝人曹西平突然離世，他雖生前未婚，卻曾公開表示「要將財產全部留給有照顧他的乾兒子Jeremy」，而非曹家兄弟，辦得到嗎？專家表示，如果遺囑寫得對，無血緣的Jeremy有機會拿到大部分財產，但親人還是受「特留分」保障，即使不甘願給也沒辦法。
曹西平遺憾了！3兄弟依法有權主張「特留分」
律師蘇家宏說，曹西平的意願要能貫徹可執行，不是公開說了就算數。要看他生前是否做了「依法訂立有效遺囑」這件事，他想要把財產交給乾兒子繼承是可以的。然而，即使有遺囑指定繼承人，曹西平四位兄弟在法律上仍可能主張 「特留分」 ，這是現行繼承法規下，單身者必須正視的現實。
律師蘇家宏：單身者規劃財產宜掌握3關鍵
單身未婚者要如何確保回報照顧者的感謝之意，能夠確實被執行？蘇家宏建議以下3關鍵做法：
務必預立有效遺囑，明確指定繼承人
蘇家宏強調，單身者若希望將財產留給「非家人」的伴侶、朋友或如乾兒子等照顧者，報答他們的愛，唯一可靠的方法就是預立遺囑。遺囑須符合法定形式（如自書、公證或代筆遺囑），明確指定繼承人與分配方式，才能避免身後財產依法全數由兄弟姊妹平分。
了解「特留分」規定，預先規劃降低影響
即使立下遺囑，根據現行民法，兄弟姊妹作為法定繼承人仍享有 「特留分」 權利，比例為其「應繼分」的三分之一。以曹西平為例，若有4位兄弟，每人原應繼分為1/4，其特留分則為1/12。蘇家宏指出，雖然無法完全剝奪，但透過遺囑已能大幅度實現立遺囑人的意願，遠勝於未立遺囑、財產全部由兄弟姊妹均分的結果。
可指定遺囑執行人，確保身後事照自己意願
除了財產分配，蘇家宏說，單身者還可以在遺囑中 「指定遺囑執行人」 ，並詳細交代後事辦理方式。此舉能確保身後的一切安排（如喪禮形式、財產管理過戶等），都由自己信任的人執行，避免家人因意見不合產生爭執，真正讓一切掌握在自己規劃之中。以曹西平為例，如果有預立遺囑，而且遺囑中有寫明「指定遺囑執行人為Jeremy」，身後事的安排的主導權就能高於家族意見。
蘇家宏呼籲，單身者更應及早進行財產規劃。人生無常，透過一紙合法的遺囑，不僅是對所愛之人的責任，更是確保一生努力的心血，能依照自己真實心意妥善安排，將平安與財富，留給真正值得的人
