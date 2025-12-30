曹西平身邊只有他！乾兒子悲痛「明明我最親，卻無權處理後事」：我該怎麼做？

資深藝人曹西平（四哥）29日在家中猝逝，乾兒子Jeremy下班回家發現他沒有氣息，緊急報案卻仍無力回天，噩耗震驚外界。曹西平遺體被送往板橋殯儀館，然而因為他生前與血親都斷絕關係，後事無人辦理，乾兒子30日悲痛發文尋人：「求你們將四哥的後事全權交予我處理。」

曹西平上有3個哥哥、下有1個弟弟，但多年前就因為奉養父母的問題決裂，且他生前不曾結婚生育，身邊早已沒有血親陪伴。現年34歲的Jeremy因工作認識曹西平，照顧他的生活起居長達10多年，親密程度就如同真正的父子，但因為在血緣上無任何關係，依法無權領回曹西平的遺體。

為此，Jeremy於30日上午透過曹西平臉書帳號發文：「很多話我想說，但目前沒有任何思緒。目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。求你們將四哥的後事全權交予我處理。」因血親不願認領，檢警依法須相驗遺體，令Jeremy相當不捨，認為「四哥是睡著走的，無病無痛」，盼能找到家屬出面，避免相驗程序。

曹西平乾兒子發文求助。（圖片來源：臉書 曹西平的粉絲愛團）

Jeremy哀傷表示：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。我該怎麼做，才能好好保護四哥？才能好好幫四哥處理好人生的大事？」目前他忙於處理後續事務，懇請外界不要打擾，讓他先解決當務之急。

據悉，目前除了Jeremy之外，曹西平的前嫂嫂龍千玉也正積極幫忙處理後事。她曾和曹西平三哥曹南平有過一段婚姻，雖然這段關係只維持7年，但離婚後仍和曹西平保持親人情誼，得知噩耗後，現已協助Jeremy聯絡上曹南平，待確認取得授權之後，將專心辦理曹西平後事。

