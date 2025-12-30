曹西平辭世乾兒子心碎求助 龍千玉證實三哥將授權處理後事

龍千玉與曹西平淵源深厚，她曾是曹西平三哥的妻子。（圖／報系資料照）

資深藝人曹西平驚傳於新北市三重區住處辭世，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈，不少歌迷與圈內好友紛紛表達不捨與哀悼。目前，曹西平遺體已送往板橋殯儀館冰存，相關單位將進行刑事相驗，以釐清詳細死因。其乾兒子Jeremy在家屬授權下，將全權負責後事安排，親友與粉絲也盼曹西平能獲得妥善、莊重的告別。

今稍早曹西平的乾兒子Jeremy透過曹西平的社群發文，向曹家人喊話。他表示，有很多話想說，但目前沒有任何思緒，當務之急是尋求與曹西平有血緣關係的家屬，懇請家人將後事全權交由他處理，「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事」。讓他感到無助與心碎。他希望能盡最後一份心力，讓曹西平安息。

台語歌手龍千玉曾與曹西平三哥有過一段婚姻，與曹西平多年來情同家人，私下往來密切。她在得知噩耗後悲痛發聲，「腦海裡全是和四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，早已是我的家人」。龍千玉透露已聯繫上曹家三哥：「三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心！」

