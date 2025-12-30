曹西平辭世享壽66歲 三哥發聲：已在返台途中將妥善處理後事

資深藝人曹西平驚傳於新北市三重區住處辭世，享壽66歲。（圖／報系資料照）

資深藝人曹西平驚傳29日於新北市三重區住處辭世，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈，不少歌迷與圈內好友紛紛表達不捨與哀悼。稍早，曹西平三哥曹南平也透過聲明對外表示，得知弟弟離世，家人深感悲痛。他指出，事發當時人在國外，目前已在儘速返台途中，並已與相關友人討論，將一同妥善處理後事。

曹南平在聲明中強調：「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，所有後續將依照弟弟的意願與相關程序進行，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」

他也懇請外界給予家屬空間與清靜，並感謝各界的關心與體諒，並表示本聲明發布後，家屬將不再對外作任何回應。據了解，目前曹西平遺體已送往板橋殯儀館冰存，相關單位將進行刑事相驗，以釐清詳細死因。曹西平乾兒子Jeremy則在家屬授權下，將全權負責後事安排，親友與粉絲也盼曹西平能獲得妥善、莊重的告別。

