曹西平追思會不按傳統 用「最後演唱會」人生謝幕

（中央社記者洪素津台北21日電）資深藝人曹西平去年離世，追思會將以「最後演唱會」來舉辦，他的乾兒子小俊說，知道曹西平熱愛舞台，便決定不辦傳統喪禮，要大家不要穿得太嚴肅，要穿漂亮來看他的演唱會。

曹西平的追思會將於27日舉辦，他的乾兒子小俊今天在社群媒體表示，曹西平一生熱愛舞台、熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們，「我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥（曹西平）辦一場屬於他的『最後演唱會』。」

追思會還會送上紀念哨子，小俊在發文中指出：「我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。」

乾兒子小俊表示，這段時間還是很不真實，「我的內心其實經歷了很多糾結與掙扎。四哥曾經說過，人走了就走了，安安靜靜的就好。所以，我一度也不確定，現在我們決定要辦這場追思會，到底是不是他喜歡的？」

最後想起曹西平說，「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度，無論如何，都要璀璨到最後一刻。」因此小俊也請大家不要穿得太嚴肅，「四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」（編輯：龍柏安）1150121