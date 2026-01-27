曹西平追思會今舉辦！現場發送紀念哨子 小S、胡瓜獻花籃

曹西平追思會今日舉辦。冬瓜行旅提供

資深男星曹西平上月底在睡夢中離世，享壽66歲。今（27日）舉辦追思會，由乾兒子Jeremy（小俊）用心操辦，為曹西平舉辦最後一場演唱會，取名為「率真・謝幕」，現場不但發放哨子，還有多張曹西平生前的帥照。

現場發送哨子。李鍾泉攝

小禮十分用心。李鍾泉攝

追思會現場擺放了多張曹西平的帥照，繁花簇擁，他的背後更是整片星空，符合曹西平生前的風格，不僅如此，入口處更發放紀念哨子和簽名照，送給到場送別曹西平的親朋好友和粉絲，就連景明廳的跑馬燈都寫著「醜八哥！入闖囉！嗶！嗶！嗶！嗶～」，很有他生前的個人風格。

曹西平追思會現場很有他的個人風格。

小S獻上花籃。吳昕蓓攝

曹西平生前個性直率，用也好人緣，不少圈內好友都送上花籃悼念，包括許效舜、江志豐、小S、胡瓜、藍心湄、黃嘉千、王彩樺、楊繡惠、黃鐙輝、李佩甄、愛雅等人。

先前Jeremy也在臉書寫下：「明天1月27日，是四哥的謝幕——也是四哥人生的最後一次安可。四哥是一個很正向、很認真生活的人，不管在舞台上，還是私底下，四哥對任何事情都很用心。很多時候，是四哥陪伴著我們，這一次，換我們來陪四哥。現場會準備一份限量的紀念哨子給大家。誠摯邀請各位前來，一起為四哥送上最後的安可。」



