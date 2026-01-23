曹西平追思會倒數4天！乾兒子再發聲籲1事 網讚：很有孝心

曹西平追思會將於27日舉行。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平上月底猝逝，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy（小俊）協助操辦，並訂於本月27日在台北市立懷愛館舉行，今（23）日Jeremy再度透過社群發文，向外界表達感謝，並針對無法到來參加追思會，但想送上心意的親友提出解決之道。

小俊先是感謝大家對於曹西平的思念與關心，「我們知道，追思會當天有許多朋友因行程或距離因素，無法親自到場致意。」為此，他也透露無法到場的朋友可自由選擇致贈花籃表達追思之意，會場將統一規劃花禮佈置，並製作「奉花芳名錄」，讓每一份心意都能被妥善呈現。

廣告 廣告

小俊提到，無論大家是否能親臨現場，都已深深感受到大家的思念與祝福，也會替曹西平好好收下，「謝謝大家一路以來的陪伴與惦念。」貼文曝光後，不少網友誇讚他的孝心。事實上，小俊先前也曾透露追思會將以「最後演唱會」方式舉行，現場將發送紀念哨子，希望大家用熱鬧的方式送曹西平最後一程。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平猝逝近一個月！乾兒子曝追思會資訊：屬於他的最後演唱會

●2年前就佈局遺產！曹西平1800萬房產「過戶乾兒子」交易紀錄曝

●曹西平入夢了！女星揭他模樣 叮囑一句話惹淚

