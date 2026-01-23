曹西平追思會倒數4天！劉至翰胞妹夢到了 1句叮嚀惹網鼻酸

曹西平的追思會在27日舉行。（圖／FB@中時資料照）

資深歌星曹西平在2025年12月29日離世，也讓40多年的傳奇演藝生涯劃下句點。然而，1月27日將舉辦曹西平的追思會，對此，協助籌辦的藝人劉致妤則透露日前夢到曹大哥，溫暖地叮嚀她要好照顧自己。

劉至翰的妹妹劉致妤，日前在臉書分享關於曹西平的追思會資訊。原來她正是協助籌辦的人員之一，並曬出一張她最愛的Q版曹西平海報，不禁寫道「夜深人靜的時候都會對著四哥的照片說話，問他這樣的呈現方式滿意嗎？」

結果劉致妤還真的夢到曹西平入夢，就像平常那樣喝著10元的麥香紅茶，還不忘叮嚀她「要好好照顧自己！」讓劉致妤直呼：「四哥愛的喉糖吃在嘴裡是一樣的味道，在心裡完全是不一樣的味道了…好想你，阿力我又想吃喉糖了」。

廣告 廣告

溫暖的貼文曝光後，讓一票網友鼻酸，「很有四哥的風格，四哥會喜歡的！謝謝妳」、「致妤，謝謝您，千言萬語盡在不言中，感恩。四哥，速速。」、「海報做得非常好！很有四哥的風格，相信四哥在天之上會喜歡的！ㄧ路好走…」、「四哥在天堂也祝福妳～」、「海報畫的非常傳神且好看！很像曹大哥」。

至於當天無法到場的歌迷朋友，劉致妤也說，可以致贈花籃或是留言致意即可，「四哥常常說你們的心意我收到了，不能到場的朋友也不用擔心，他一定有收到你們的心意」。

更多中時新聞網報導

周杰倫開趴慶生迎婚禮11周年

多考求自保 教部檢討學測亂象

鄭伊健拍台劇 工時短超享受