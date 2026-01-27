曹西平追思會化最後演唱會 龍千玉淚：謝謝給我勇氣

（中央社記者洪素津台北27日電）資深藝人曹西平的追思會以「最後演唱會」來舉辦，龍千玉和乾兒子小俊都上台致意，其中龍千玉哭著表示，曹西平不希望她哭泣，「我感謝曹西平當我靠山、鼓勵我、給我勇氣。」

曹西平的乾兒子小俊今天在台北懷愛館景明廳幫曹西平舉行名為「率真・謝幕」追思會，也是曹西平演藝生涯的「最後一場演唱會」，活動現場以經典專輯「九月星空」為視覺核心，並透過全場「吹哨子」的儀式，完成一場屬於這名動感巨星最燦爛的安可，追思現場除了龍千玉，也有陳凱倫、包偉銘、丁寧、黃鐙輝等人前來追悼。

廣告 廣告

追思會的主舞台揮別傳統靈堂，是曹西平生前熱愛的舞台，並由他的好友吳建恆主持，打破傳統靈堂的肅穆感，改以深藍色星空與霓虹燈光打造演唱會氛圍，這片「星空」象徵他演藝事業的璀璨時刻，也寓意曹西平已化作天上的繁星，繼續守護著喜愛他的親友與粉絲。

龍千玉上台致詞忍不住哭泣，她直呼：「四哥（曹西平）不想看到我哭。」隨後整理起心情訴說對曹西平的感謝，「他在我最脆弱、無助時給我當靠山、給我勇氣，我很謝謝四哥，他讓我生命有不一樣的意義，他一直在活在我心上，他會用不一樣的形式活在我們身邊。」

曹西平的乾兒子小俊也上台感謝每一個幫忙完成這場追思會的人，透露曹西平曾跟他談過身後事，希望可以簡單一點、快一點，燒一燒，但在處理的這段時間，小俊還是很慌，「我還是會想起四哥為我所做的一切，他唯一放不下的就是我。」

小俊最後對曹西平說，「身為你的孩子我很光榮，身為孩子爸爸的你一定很驕傲，你可以放心了，傷心歸傷心，但日子我們會好好過下去，不用再替我們操心，謝謝你給了我們這麼多愛。」

黃鐙輝也感謝曹西平的鼓勵，「是他叫我不要放棄夢想，他告訴我自己的夢想、興趣很重要，我就是受到他的鼓舞，工作大多是演戲，但我有機會唱歌一定會唱，沒想到這麼突然，他這輩子很瀟灑，我們一起吹哨子歡送他。」（編輯：龍柏安）1150127