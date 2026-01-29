曹西平追思會圓滿落幕 「俠女」邱瓈寬出手相助內幕曝光

「四哥」曹西平上月在家中病逝，享壽66歲，27日他的乾兒子Jeremy（小俊）替他舉行「最後一場演唱會」，在台北市懷愛館景明廳舉辦追思會。負責處理曹西平後事的「小冬瓜」（郭憲鴻）今(29日)上午發感謝文，點名能讓整場儀式圓滿完成的第一號恩人就是知名經紀人、導演邱瓈寬。

小冬瓜稱讚邱瓈歡是演藝圈永遠的俠女，回憶事情發生的太突然，Jeremy一直處在無法相信的狀態裡，情緒低落、能做的事情有限，雖然團隊已經對外公開了追思會的訊息，但不少演藝圈前輩第一時間仍不清楚細節，加上Jeremy並非藝人，沒有許多前輩往來聯繫的方式，邱瓈寬便出手幫忙，「她在百忙之中，親自拿起電話，一通一通地聯繫」。

小冬瓜說，邱瓈寬一直對曹西平的後事無法放心，「她很清楚，也很在意：一定要讓四哥被風風光光地送最後一程」，又因為他們這次採用了統一佈置的「奉花芳名錄」形式，擔心在花禮布置上，有些前輩想幫忙，又不清楚要如何進行，邱瓈寬便親自當對接窗口，「不只是幫忙號召朋友，更協助我們團隊後續的對接與整合，讓這份滿載情義的名單，能夠完整、體面地呈現」。

最後，小冬瓜也指出，邱瓈寬和藍心湄第一時間就到靈堂致意，並問他們有沒有需要幫助的地方，親力親為給出許多實質幫助，才讓追思會圓滿進行，小冬瓜讚邱瓈寬她總是替人排解困難，即便因此可能要承擔更多辛苦，甚至面對繁瑣而吃力的溝通，只要是她認定該做的事，她就義無反顧，也從不求任何回報。她是一位我由衷敬佩的前輩」。

