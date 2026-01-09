曹西平追思會時間曝光 靈堂明日起至1／26開放弔唁

前曹西平先生靈堂已設立完成，自10日至26日每日下午2點至5點開放弔唁。（圖／冬瓜行旅提供）

資深藝人曹西平於去年12月29日於新北市三重住處辭世，享壽66歲。治喪委員會今（9日）對外公告追思會與靈堂弔唁相關事宜，表示：「為緬懷曹西平先生之生平點滴，將公開舉行追思會，誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。」

因曹西平大哥一生個性鮮明，活潑奔放、待人真誠，對演藝事業始終抱持高度熱愛。為致敬其對舞台毫無保留的付出，靈堂視覺特別選用＜狂熱〉、〈野性的青春〉等具高度情緒張力的作品名稱，象徵他在表演上的能量與精神，也讓外界在熟悉的旋律與記憶中，向這位資深藝人道別。

治喪委員會說明，目前曹西平先生靈堂已設立完成，地點位於冬瓜行旅板橋會館6樓，自10日至26日每日下午2點至5點開放弔唁。靈堂整體空間設計以曹大哥歷年經典專輯名稱作為核心視覺，透過其音樂作品回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。

曹西平先生追思會日期：1月27日（星期二）， 地點：臺北市懷愛館的景明廳，追思會開始上午10點30分。治喪委員會特別說明，懇辭花籃與奠儀，家屬與治喪小組對各界關懷與心意深表感謝，並一併心領。

