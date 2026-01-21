曹西平追思會細節公開！現場發紀念哨子 乾兒子吐掙扎心情

曹西平（四哥）上月29日在三重住宅過世，享壽66歲，由於他生前因養育父親的事跟兄弟鬧翻，後事交由乾兒子Jeremy（小俊）處理。今(21日)Jeremy宣布曹西平追思會的細節，時間訂在本月27日上午10時，於臺北市立懷愛館景明廳舉行，現場會發送限量的紀念哨子，Jeremy也分享這幾天心情，坦言還是很不真實。

昨有新聞報導，曹西平生前為了遺產的事超前部署，用低價將所住的48坪三重住所在兩年前已經賣給Jeremy。今Jeremy發文沒談房產之事，只表示這幾天仍沒有真實感，每天醒來好像自己轉過頭，還是可以看到曹西平唸著他要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切最拿手的涼拌小黃瓜。

Jeremy指出，自從自己握有可以處理四哥身後事的權力後，內心有過很多掙扎，他知道四哥生前很有個性、怕麻煩別人，也說過走了就「安安靜靜」就好，所以不確定曹西平若有知，會不會想要這場追思會，但想到他說過：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻」，重視有如衣食父母的粉絲，「我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的『最後演唱會』」。

最後，Jeremy說，這場追思會不限親友參與，只要覺得四哥曾經陪伴過你、給你歡笑、或曾參加四哥直播得到安慰的朋友都可以參加，不用打扮嚴肅，可以以參加演唱會的心情現身，「我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚」，而曹西平所留下的耳飾店他們也會繼續經營、守護著，「把這份真心相伴延續下去」。

